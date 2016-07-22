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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 09:50 BJT

香港个股：合景泰富发行首批20亿元人民币五年期熊猫债，年利率4.85%

路透香港7月22日 - 中国房地产商--合景泰富 公布，已完成发行首批本金额20亿元人民币五年期境内公司债券，年利率订为4.85%。公司拟将所得款项作为一般营运资金。

在开曼群岛注册成立的合景泰富，今年5月获批准发行本金总额高至130亿元的境内公司债券，并将分批发行，且须在12个月完成。中诚信证券评估对合景泰富及境内公司债券的评级均为＂AAA＂级。

熊猫债是指境外机构在中国发行的以人民币计价的债券。此前已有华润置地 、合生创展 等境外注册内房股成功发行熊猫债。 （完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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