版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 10:10 BJT

日本财政：因推迟上调消费税，政府将达不到2018财年减赤目标--NHK

路透东京7月22日 - 日本放送协会(NHK)周五引述未具名消息人士报导，日本将可能达不到2018财年的赤字削减目标，因为政府已将上调消费税的计划延后逾两年时间。

NHK报导称，日本内阁府目前预计2018财年基本预算赤字与国内生产总值(GDP)之比为1.9%，高于1月时预估的1.7%。

日本政府的目标是，2018财年的基本预算赤字与GDP之比降至1%。

基本预算不包括偿债成本和发债收入，是衡量财政稳健状况的一个重要指标。

由于日本经济面临的风险日益加剧，首相安倍晋三6月决定将消费税上调计划从原定的明年4月推迟至2019年10月。(完) (编译 王兴亚；审校 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐