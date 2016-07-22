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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 09:59 BJT

芝加哥期市：玉米期货小跌，周线料将挫跌5%

以下是0114GMT报价：
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           420.00     2.25  +0.54%    +0.48%     455.21   44
    CBOT玉米           340.50    -0.25  -0.07%    -2.30%     388.26   31
    CBOT大豆          1010.50    -2.00  -0.20%    -1.68%    1098.31   30 
    CBOT稻米           $10.61    $0.00  +0.00%    -1.62%     $10.99   46
    美国原油           $44.63   -$0.12  -0.27%    -0.69%     $47.06   39
    汇率 
    欧元/美元          $1.103   $0.001  +0.12%    +0.05%
    美元/澳元           0.749    0.002  +0.21%    -0.11% 

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 戴素萍/张若琪 审校 龚芳/张荻)

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