《香港重要政经日程》--7月25日-8月8日

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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================== 今日重要政经消息=================
7月25日（周一）
国际家居零售 公布全年业绩。
置富产业信托 公布中期业绩。
================== 近期重要政经消息=================
7月26日（周二）
公布6月份进出口数字。
港灯 公布中期业绩。
中国多金属 公布中期业绩。
中绿 公布全年业绩。
汇贤产业信托 公布中期业绩。
10:00 中航国际 在中国举行股东特别大会。
10:00 安东油田服务 在中国举行股东特别大会。
17:00 新秀丽 股东特别大会。
7月27日（周三）
中信大锰 公布中期业绩。
长江生命科技 公布中期业绩。
7月28日（周四）
恒隆集团 公布中期业绩。
恒隆地产 公布中期业绩。
中国自动化 公布中期业绩。
友邦保险 公布中期业绩。
ASM PACIFIC 公布中期业绩。
长江基建集团 公布中期业绩。
电能实业 公布中期业绩。
10:00 创维数码 股东周年大会。
15:00 中国油气控股 股东特别大会。
7月29日（周五）
公布6月份M-3货币供应数字。
公布6月底止外汇基金总资产。
滴达国际 公布全年业绩。
保发集团 公布全年业绩。
中信资源 公布中期业绩。
铁建装备 1786.HK>公布中期业绩。
新城发展控股 公布中期业绩。
华津国际控股 公布中期业绩。
米格国际控股 公布中期业绩。
太平洋航运 公布中期业绩。
保发集团 公布中期业绩。
协同通信 公布中期业绩。
天大石油管材 公布中期业绩。
海升果汁 公布年度业绩。
14:00 中材股份 在中国举行股东特别大会。
8月1月（周一）
中电控股 公布中期业绩。
理文化工 公布中期业绩。
理文造纸 公布中期业绩。
卡宾 公布中期业绩。
14:00 永晖控股 股东特别大会。
8月2日（周二）
公布6月份零售销售数字。
和记电讯香港 公布中期业绩。
希慎兴业 公布中期业绩。
华能国际电力股份 公布中期业绩。
理文手袋 公布中期业绩。
*信义玻璃 公布中期业绩。
*信义光能 公布中期业绩。
*有线宽频 公布中期业绩。
12:00 周大福珠宝 股东周年大会。
8月3日（周三）
公布7月份日经PMI。
汇丰控股 公布中期业绩。
恒生银行 公布中期业绩。
渣打集团 公布中期业绩。
廖创兴企业 公布中期业绩。
时代地产 公布中期业绩。
*生力啤 公布中期业绩。
8月4日（周四）
宏利金融 公布中期业绩。
*美高梅中国 公布中期业绩。
8月5日（周五）
16:30 大新银行 股东特别大会。
*8月8日（周一）
龙光地产 公布中期业绩。
11:00 北京建设 股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公