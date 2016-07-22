版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 10:14 BJT

重发-台湾股市：盘中追随海外市场下跌，面板制造商股价下行

(重发以调整附尾)

路透台北7月22日 - 台湾股市周五盘中下跌，追随海外市场跌势，上日曾触及逾一年高点。

0133GMT，台股加权股价指数 跌0.4%至9,019.87点，上日收涨0.5%。

电子类指数 跌0.5%，金融保险类指数 跌0.6%。

交投活跃的个股中，群创光电 跌0.8%，友达光电 跌2.4%。

本周稍早出炉的数据显示，6月台湾接获来自中国大陆的外销订单下滑，因对显示设备的需求低迷。 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐