版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 10:27 BJT

国际油市：伊拉克7月石油出口料增长，南部管道泄漏影响有限

路透伦敦7月21日 - 根据装运数据和行业消息人士，伊拉克7月石油出口料将增加。这将是该国石油供应在两个月下降后恢复增长。

伊拉克2015年的石油供应增幅创石油输出国组织(OPEC)产油国之最。但由于设备维修及技术问题，该国今年石油供应增长放缓，伊拉克官员称，国内石油消费量出现季节性上升也抑制了可供出口石油的数量。

根据路透跟踪的装运数据及一位行业消息人士，7月的前21日，伊拉克南部日均石油出口为328万桶。6月日均出口为318万桶。

据航运和贸易行业消息人士称，一管道泄漏导致南部两个港口的装运短暂中断。伊拉克石油部在7月11日表示，泄漏已修复。

装运数据显示，伊拉克北部7月以来的原油出口已增至每日55万桶，6月为每日51.4万桶。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐