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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 10:59 BJT

台湾汇市：台币兑美元早盘微幅走贬，受外资和股利同步汇出影响

路透台北7月22日 - 台币兑美元 周五早盘微幅走贬。交易员指出，在外资反手汇出，且有两家大型外资保管行持续进场大买美元，以及台股随亚股开低，台币盘初呈微贬走势。

他们表示，早盘人民币和韩元虽明显走升，惟台币受股利和外资同步汇出影响，走势相对偏弱，但随台币走低，出口商可望进场抛汇，台币应该不会跌破32.100价位。

〞早上外资满凶猛的，就这样被捉上去了，但韩元和人民币都是偏升的。〞一位大型银行交易员说。

另一大型商银交易员亦称，早盘两家大型外银续买美元，使得台币在韩元和人民币均走升之际呈微贬走弱；惟除了台积电现金股利昨天已入帐外，今天还有台塑化发放股利，且金额不小，料短线台币受股利汇出影响较大，趋势亦偏贬，惟进入月底出口商例行性抛售美元，使台币陷入区间整理。

他们并表示，随美股走跌，早盘亚股普遍开低，台股跟着下跌，外资反手汇出，但预估台股应仅短线小幅回档，台币估在32.100即有撑。

本地时间10:51，韩元兑美元 报1,135.6，上日收在1,135.9；而中国人民币兑美元 开盘报6.6715元，上日夜盘收报6.6765元。

另在台股方面，加权指数 下跌0.28%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘进一步扩增，显示远汇市场看升台币；目前一个月美元/台币远汇 报31.966/32.016，上日收在31.925。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.000-32.100

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