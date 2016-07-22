台湾汇市：台币兑美元早盘微幅走贬，受外资和股利同步汇出影响

中国汇市：人民币早盘由跌转升短期料持稳，春节临近购汇意愿略减
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透台北7月22日 - 台币兑美元 周五早盘微幅走贬。交易员指出，在外资反手汇出，且有两家大型外资保管行持续进场大买美元，以及台股随亚股开低，台币盘初呈微贬走势。
他们表示，早盘人民币和韩元虽明显走升，惟台币受股利和外资同步汇出影响，走势相对偏弱，但随台币走低，出口商可望进场抛汇，台币应该不会跌破32.100价位。
〞早上外资满凶猛的，就这样被捉上去了，但韩元和人民币都是偏升的。〞一位大型银行交易员说。
另一大型商银交易员亦称，早盘两家大型外银续买美元，使得台币在韩元和人民币均走升之际呈微贬走弱；惟除了台积电现金股利昨天已入帐外，今天还有台塑化发放股利，且金额不小，料短线台币受股利汇出影响较大，趋势亦偏贬，惟进入月底出口商例行性抛售美元，使台币陷入区间整理。
他们并表示，随美股走跌，早盘亚股普遍开低，台股跟着下跌，外资反手汇出，但预估台股应仅短线小幅回档，台币估在32.100即有撑。
本地时间10:51，韩元兑美元 报1,135.6，上日收在1,135.9；而中国人民币兑美元 开盘报6.6715元，上日夜盘收报6.6765元。
另在台股方面，加权指数 下跌0.28%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘进一步扩增，显示远汇市场看升台币；目前一个月美元/台币远汇 报31.966/32.016，上日收在31.925。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.000-32.100
最新相关报导链接：
--《全球汇市》日圆脱离六周低点，因“直升机撒钱”构想被淡化
---日本央行：总裁黑田东彦关于“直升机撒钱”评论是其一贯立场
--《综述》美国6月成屋销售强劲增长且企业裁员处于低位，凸显美国经济强劲 (完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。