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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 10:27 BJT

金属期市：上海期锌接近四年高点，LME交易因电子故障中断

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 周四收升0.2%，报每吨4,966美元，稍早一度触及7月15日以来最高5,000美元。

LME表示，亚洲盘电子交易系统故障问题已展开调查。每半个小时更新市况。

美国6月成屋销售触及近九年半最高水平，因低利率吸引首次购房者进入市场，加之上周初请失业金人数下降，凸显美国经济强劲。

一项路透调查显示，中国今年经济增速料放缓至6.5%，即政府目标区间的低端，尽管政府加大支出，而且央行料进一步放松政策，阻止经济出现更大程度地放缓。 (完)

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(编译 汪红英/戴素萍 审校 张荻/龚芳)

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