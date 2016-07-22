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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 10:46 BJT

台湾债市：10年债殖利率早盘创新低，因央行引导隔拆利率开低等利多

路透台北7月22日 - 台湾10年公债105/4期 殖利率周五早盘走跌，并创10年公债历史新低。交易员称，受惠美国指标10年公债殖利率开高走低，及央行再度引导银行间隔业隔夜拆款利率开低等两大利多，105/4殖利率盘初一度跌至0.6510%，惟五年新券标售变数当前令跌幅略收敛。

他们表示，20年券105/9 早盘再探至1.125%新低，激励长券殖利率修正题材持续发酵，也利于10年券105/4持续偏多整理；后续关注五年增额券105/8R 标售结果，若标低于0.50%将成为台债另一利多。

〞五年券在0.50%算是关键价位，标破0.50%可能带动其他券再探低。〞一位大型证券资深交易员说。

稍后将标售五年增额券105/8R，上日路透调查显示，由于央行连四度降息半码营造资金宽松环境，交易商为因应养券需求去化资金压力，惟长短券利差收敛题材持续发酵，短线五年券殖利率续跌空间有限，料本次得标利率中值将落在0.50-0.51%。

美国长期公债收益率周四从数周高位回落，跟随美股跌势，因科技巨擘英特尔公布令人失望的业绩，且巴西拘捕预谋奥运恐怖袭击嫌疑人的消息带动厌恶风险情绪重返市场。尾盘指标10年期公债 收益率报1.561%，低于周三尾盘的1.580%。

台湾银行间隔夜拆款利率 周五开在0.175%；上交易日开在0.176%、加权平均利率则收在0.176%。

本地时间10:17时，105/4殖利率跌1.20基点至0.6550%，成交70亿台币；105/8R殖利率跌0.30基点至0.5020%，成交11.5亿台币；台股加权指数 则下跌0.31%。

交易员预估，今日105/4、105/8R殖利率主要交投区间料分别在0.65-0.67%、0.49-0.51%；至于105/9殖利率主要区间则暂看在1.12-1.16%。

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