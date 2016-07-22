台湾债市：10年债殖利率早盘创新低，因央行引导隔拆利率开低等利多

中国汇市：人民币早盘由跌转升短期料持稳，春节临近购汇意愿略减
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透台北7月22日 - 台湾10年公债105/4期 殖利率周五早盘走跌，并创10年公债历史新低。交易员称，受惠美国指标10年公债殖利率开高走低，及央行再度引导银行间隔业隔夜拆款利率开低等两大利多，105/4殖利率盘初一度跌至0.6510%，惟五年新券标售变数当前令跌幅略收敛。
他们表示，20年券105/9 早盘再探至1.125%新低，激励长券殖利率修正题材持续发酵，也利于10年券105/4持续偏多整理；后续关注五年增额券105/8R 标售结果，若标低于0.50%将成为台债另一利多。
〞五年券在0.50%算是关键价位，标破0.50%可能带动其他券再探低。〞一位大型证券资深交易员说。
稍后将标售五年增额券105/8R，上日路透调查显示，由于央行连四度降息半码营造资金宽松环境，交易商为因应养券需求去化资金压力，惟长短券利差收敛题材持续发酵，短线五年券殖利率续跌空间有限，料本次得标利率中值将落在0.50-0.51%。
美国长期公债收益率周四从数周高位回落，跟随美股跌势，因科技巨擘英特尔公布令人失望的业绩，且巴西拘捕预谋奥运恐怖袭击嫌疑人的消息带动厌恶风险情绪重返市场。尾盘指标10年期公债 收益率报1.561%，低于周三尾盘的1.580%。
台湾银行间隔夜拆款利率 周五开在0.175%；上交易日开在0.176%、加权平均利率则收在0.176%。
本地时间10:17时，105/4殖利率跌1.20基点至0.6550%，成交70亿台币；105/8R殖利率跌0.30基点至0.5020%，成交11.5亿台币；台股加权指数 则下跌0.31%。
交易员预估，今日105/4、105/8R殖利率主要交投区间料分别在0.65-0.67%、0.49-0.51%；至于105/9殖利率主要区间则暂看在1.12-1.16%。
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--《综述》美国6月成屋销售强劲增长且企业裁员处于低位，凸显美国经济强劲 (完) (记者 詹静宜；; 审校 张喜良)
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。