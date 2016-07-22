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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 10:38 BJT

香港个股：绿地香港发行4.5亿美元三年期票据，年利率3.875%

路透香港7月22日 - 中国大型房地产商绿地集团旗下绿地香港 周五称，发行本金额4.5亿美元三年期票据，年利率为3.875%，所得资金将用于为部份现有债务进行再融资。

这是绿地香港此前订立总额20亿美元之中期票据计划的其中一部分。

票据利息每半年付息一次，发行日期7月28日，到期日为2019年7月28日。瑞信及滙丰为票据发行的联席全球协调人。

绿地香港早盘中段股价升2%，报2.55港元。（完）

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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