《路透晚报》--7月22日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--全球经济：短期总需求将继续疲弱，敦促进一步警惕保护主义--“1+6”声明

中国总理李克强在北京同主要国际经济金融机构负责人举行“1+6”圆桌对话会。会后发表联合新闻稿称，全球经济短期内总需求将继续疲弱，而供给侧政策需逐步产生效果，因此需平衡长短期发展目标，综合施策。

--中国经济：面临较大下行压力，将保持稳健货币政策--总理

中国国务院总理李克强称，中国经济仍面临较大下行压力，但基本面向好的局面没有改变，中国将保持稳健的货币政策，积极财政政策仍有回旋余地。中国政府债务率并不高，将继续维持汇率稳定。

--中国就业：2050年劳动年龄人口将降至7亿左右，延迟退休要“小步慢提”--人社部

中国人力资源和社会保障部称，2030年以后中国劳动年龄人口会出现一个大幅下降的过程，平均以每年760万人的速度减少，到2050年会由2030年的8.3亿降到7亿左右。

--中国经济：推进军工企业专业化重组，积极稳妥推进混合所有制试点--国务院

中国国务院日前表示，要深化国防科技工业体制改革，进一步打破行业封闭，推进军工企业专业化重组；扩大引入社会资本，积极稳妥推进混合所有制改革试点。

--中国煤炭：国源煤炭资管平台已成立运行，促进涉煤央企“瘦身健体”--国资委

为推动中央企业化解煤炭过剩产能和实现煤炭产业脱困发展，中国国务院国有资产监督管理委员会周五称，由中国国新、诚通集团、中煤集团、神华集团出资组建的中央企业煤炭资产管理平台公司，即国源煤炭资产管理有限公司已于近日成立并运行。

--突发事件：朝鲜高丽航空一架飞机因着火迫降中国沈阳--新华

新华英文周五报导称，朝鲜高丽航空一架从平壤飞往北京的飞机在中国沈阳迫降，因飞机着火。机上无人员受伤。

--投行观点：中国二季度民企贷款利率或达9.9%，亟需措施降融资成本--中金

中国大型投行--中金公司发布报告称，即使采用保守假设，今年二季度中国民间投资的年化贷款利率也可能接近10%，随着民间投资贷款利率的“惩罚性溢价”不断上升，公共部门（含国企）投资已成为全社会固定资产投资中唯一的增量。面对民间投资的急剧减速，政府亟需采取有效措施来降低民间投资的融资及其他成本。

--香港房地产：四大二手楼价指数连两周反弹，确认楼价止跌回升--中原地产

据中原地产周五发表的最新楼价指数显示，反映香港整体二手楼价及各类型单位的四大整体指数连续两周上升，为今年2月以来首见，确认楼价止跌回升，反映英国决定脱欧后，本港楼价升势加快。

--台湾数据：6月工业生产指数年增0.88%，连续第二个月正成长

台湾经济部公布，6月工业生产指数较上年同期增0.88%，连续第二个月正成长，上月修正后为成长1.90%。

【金融】

--中国央行：加大政策支持，优先满足抗灾救灾和灾后重建信贷资金需求

中国部分地区近期防汛抗洪抢险救灾形势严峻，中国央行周五下发通知，要求加大政策支持力度，优先满足抗灾救灾和灾后重建必要的信贷资金需求；同时要全面摸清信贷资产损失情况，做好对因灾形成的不良债务的处置工作，促进受灾企业尽快恢复生产和正常经营。

--中国金融：中投2015年净利同比下降17%，境外投资净收益率-2.96%

全球最大主权财富基金--中国投资有限责任公司公布，2015年境外投资净收益率为-2.96%，为2011年以来首次出现负增长；主要受大宗商品价格下跌、负利率政策及汇兑损失等因素拖累。

--中国保险：保险业要为过剩产能行业并购重组提供资金支持--保监会主席

中国保监会主席项俊波表示，“十三五”（2016-2020年）期间，保险业要积极探索新路径，更好地服务国家供给侧结构性改革和实体经济发展大局，保险业要为过剩产能行业的并购重组提供资金支持。

--中国保险：上半年原保险保费收入同比增37%，增速较前五月续降--保监会

中国保监会公布数据显示，今年上半年保险业原保险保费收入18,812.82亿元人民币，同比增长37.29%，同比增幅较前五月的38.18%进一步下滑。

【固定收益】

--《分析》中国央行续做MLF助稳流动性预期，降准大招引而不发

半年缴税因素引发中国银行间市场本周流动性趋紧，央行除及时出手续做MLF(中期借贷便利)外，公开市场逆回购也顺势增加，加上缺席已久的央票到期支撑，当周公开市场转为净投放逾2,600亿元人民币。

--《分析》中国信用债分化蕴藏淘金机会，过剩行业仍有宝可寻

经历了近两个月的平静后，中国信用债市场再起波澜，山西政府高官亲自为推介本省煤炭企业站台，而东北特钢债券持续系列性违约引发对辽宁省企业债务融资的担忧；无论从个券到地域，利差两级分化进一步显现，机构需求亦呈冰火两重天。除城投债和非过剩行业高评级债依然是配置热点外，过剩行业也可能存在错杀品种，择优配置前提下超额收益亦可期。

--中国货币市场：资金紧张局面未改观，央行维稳汇市短期收缩流动性

中国银行间市场资金紧张局面未有改观，大行融出仍十分谨慎 ；尽管缴税时点影响已过，但近日来央行维稳汇市动作频频，叠加影响之下短期对人民币流 动性收缩效应已有所显现。

--中国债市动态：现券收益率稍有反弹，多头情绪降温且资金略偏紧

中国银行间债市早盘现券收益率小幅上行，国债期货亦走低。交易员表示，收益率连续下行后市场情绪有所冷静，加之今日资金面略有偏紧，现券出现小幅回调；近日表现亮丽的超长债收益率亦反弹，且买盘稀少。

--中国票据市场：大行收票致转贴利率继续小降，票源不多制约成交活跃度

在大型银行收票支撑下，已处低位的中国票据转贴利率本周继续小降。不过因总体票源不多，成交活跃度一般。交易员称，过低的价格严重挤压盈利空间，正常来说再下行动力不大，下一步还要继续关注大行动向。

--中国债市：定向地方政府债可进行质押式回购和买断式回购交易

中国外汇交易中心官方微信最新公告称，截至目前，浙江省、内蒙古自治区、甘肃省、河南省、青海省、江苏省、辽宁省于2015-2016年发行的定向地方政府债已全部上市流通，可在本币交易系统中进行质押式回购和买断式回购交易。

--新债招标：中国30年续发国债收益率3.4258%，三个月贴现国债2.1634%

业内人士透露，财政部上午续招标发行的260亿元人民币30年期固息国债，中标收益率为3.4258%，远高于市场预测均值3.32%；同时招标的100亿元三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.1634%，边际中标收益率为2.1696%。

--新债招标：上海3-10年专项地方债利率均落于投标区间下限--业内人士

业内人士透露，中国上海市下午招标的三、五、七、10年专项地方债，中标利率分别为2.52%、2.65%、2.81%和2.81%，均落于投标区间下限；四期债对应投标倍数2.28倍、2.19倍、2.18倍和1.99倍。

--香港个股：合景泰富发行首批20亿元人民币五年期熊猫债，年利率4.85%

中国房地产商--合景泰富公布，已完成发行首批本金额20亿元人民币五年期境内公司债券，年利率订为4.85%。公司拟将所得款项作为一般营运资金。

--香港个股：绿地香港发行4.5亿美元三年期票据，年利率3.875%

中国大型房地产商绿地集团旗下绿地香港称，发行本金额4.5亿美元三年期票据，年利率为3.875%，所得资金将用于为部份现有债务进行再融资。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘随中间价继续反弹，客盘结汇意愿上升减轻贬值压力

人民币兑美元即期早盘较上日收盘价继续反弹，中间价则大涨200余点至逾两周新高。交易员称，中间价劲升凸显央行态度，在连续反弹走势下客盘结汇意愿上升，助力缓和贬值预期，短期汇价或仍有一定反弹空间；但若美指若再转强，料会增加维稳压力。

--人民币衍生品：境内美元掉期曲线小升，因人民币流动性趋紧

中国境内美元/人民币掉期曲线小升，本周呈探底反弹走势。交易员称，受缴税因素影响，银行间债市资金面近日趋紧，不少需求转向掉期市场，短端掉期略有上行，并带动长端走升；至于是否延续反弹，仍需看大行“脸色”。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数继续反弹，SDR指数逼近96关口

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.08%至95.19；SDR篮子指数微升至95.99，创两个半月新高；BIS篮子指数微升至96.07。

--表格：中国外汇市场6月成交额环比续升3.23%--外管局

国家外汇管理局统计数据显示，2016年6月中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交10.54万亿元人民币（等值1.60万亿美元），环比增长3.23%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收盘下跌，谨慎观望情绪令反弹难持续

中国股市沪综指收市下跌。分析师指出，尽管昨日大盘反弹终结三连跌，但昨日涨势有些勉强，未能令市场谨慎观望气氛改观，大盘今日继续弱势震荡，成交维持低位水平。

--《台湾金融市场一周展望》外资连买撑腰台股，FOMC会议难撼资金行情

外资连续11日买超累计逾千亿台币，助力台湾股市本周站稳九千点大关；惟高档风险渐增令追价意愿降温，后续端赖外资买超续航力支撑惊惊涨格局，下周FOMC会议料难动摇这波资金行情，股汇债有望同步区间偏多整理，但幅度恐有限。

--中国基金：公募基金二季度盈利767.3亿，混合型基金成创收大户--报载

随着逾百家基金公司旗下基金披露二季报，中国证券报周五援引天相投顾数据显示，公募基金二季度盈利767.3亿元人民币，扭转一季度大幅亏损局面，整体规模小升至7.96万亿元。在基金公司中，天弘基金当前规模最大，嘉实基金当期利润最高。

--香港个股：万达酒店发展拟向Baraka转让西班牙大厦，代价2.72亿欧元

中国富商王健林旗下企业--万达酒店发展称，拟向西班牙企业Baraka Global Invest出售西班牙大厦，代价为2.72亿欧元。

--电信产业：三星电子在中国起诉华为侵犯知识产权

科技巨擘三星电子表示，已在中国数家法院就专利侵权问题向智能手机竞争对手华为提起诉讼。这导致两家公司之间的法律纠纷升级。

--《独家新闻》中国财团洽谈收购Caesars互动游戏业务-消息人士

熟悉内情的消息人士周四透露，美国游戏控股公司Caesars Acquisition Co (CAC)正在与一个中国财团展开独家谈判，洽谈出售旗下的在线游戏业务Interactive Entertainment Inc。该财团包括巨人网络集团。 (完) (整理 林高丽; 审校 乔艳红)