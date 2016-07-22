台湾货币市场：隔拆利率下滑，央行因资金宽松引导开盘利率走低

中国汇市：人民币早盘由跌转升短期料持稳，春节临近购汇意愿略减
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 央行引导隔拆利率微降，利率应声走低 * 短票发行量例行增加，但买气也升温 * 下周迈入月底但资金宽松，紧缩效应料轻微 记者/董永年/罗两莎 路透台北7月22日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周五下跌。资金调度人士说，在连三日维持不变后，央行今 日再度引导开盘利率降至0.175%。此令隔夜拆款利率应声走低，但较长天期拆款以及短票、RP等利率持稳不变 。 针对隔拆利率的进一步下滑，央行一不愿具名官员称，市场资金持续宽松，自然会反映在拆款利率上。由 于下周将迈入月底，市场人士均认为，资金宽松料令月底紧缩效应轻微，短率可望持稳度过。 〞反应市场利率动一动，有上有下。〞央行官员说。 自央行于6月底降息以来，隔夜拆款利率以小碎步微幅走低了0.5基点。市场人士认为，央行此举希望藉由 降低银行资金成本，以吸引企业贷款需求，但毕竟实体经济复原步伐蹒跚，资金去化不易，短期内宽松环境尚 难以改变。 台湾银行间隔夜拆款利率PIBC周五开在0.175%；上交易日开在0.176%、加权平均利率则收在0.176%。 本地时间11:54 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.060 32.060 台湾加权股价指数<.TWII 9,019.15 9,056.56 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.175% 0.176% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.175% 0.176-0.210% --一周拆款利率区间 0.176-0.300% 0.177-0.300% --两周拆款利率区间 0.250-0.310% 0.180-0.310% **短票量大但买气增** 短票方面，票券商交易员指出，周五发票量例行增加，但在央行引导隔拆利率带动下，买气也相对积极， 资金缺口很快就补平。 他们说，下周虽将迈入月底，但台积电 发放大额现金股利变数已过，且市场资金宽松依旧，预 料将可顺利度过。 〞买气有好些，月底应该很好过。〞一大型票券商交易员说。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.300%，区间在0.25-0.35%，成交量为78.88亿 台币；前日加权平均利率在0.301%，利率区间为0.28-0.38%，交易金额为60.62亿台币。 今日央行定存单到期金额为1,615亿台币，发行金额待稍晚公布。 下周到期央行定存单共1兆(万亿)3,815.5亿台币，分别为周一2,423亿、周二2,723.5亿、周三3,931.5亿 、周四3,169亿以及周五1,568.5亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为366亿台币，累计超额准备7,226亿台币、加计前期1%的 超额准备为9,505亿台币。 **RP利率未变** 债券附买回(RP)市场方面，交易员指出，整体资金宽松，但多缺有些不一，利率基本持稳于上日水准。 〞寿险有点缺，投信还好。〞一大型证券商交易员说。 惟另一证券商则称，投信资金平平，寿险与银行较偏多。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率与上日水准一致，落在0.28-0.30%，与银行承作的公债RP 利率主要成交在0.30%，上日亦同在此水准。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.34-0.36 %。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率在0.21-0.25%；短天期公司债附买回利率与上日水 准一致，主要成交在0.21-0.28%。(完) (审校 林高丽)
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。