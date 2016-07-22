台湾货币市场：隔拆利率下滑，央行因资金宽松引导开盘利率走低

* 央行引导隔拆利率微降，利率应声走低 * 短票发行量例行增加，但买气也升温 * 下周迈入月底但资金宽松，紧缩效应料轻微 记者/董永年/罗两莎 路透台北7月22日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周五下跌。资金调度人士说，在连三日维持不变后，央行今 日再度引导开盘利率降至0.175%。此令隔夜拆款利率应声走低，但较长天期拆款以及短票、RP等利率持稳不变 。 针对隔拆利率的进一步下滑，央行一不愿具名官员称，市场资金持续宽松，自然会反映在拆款利率上。由 于下周将迈入月底，市场人士均认为，资金宽松料令月底紧缩效应轻微，短率可望持稳度过。 〞反应市场利率动一动，有上有下。〞央行官员说。 自央行于6月底降息以来，隔夜拆款利率以小碎步微幅走低了0.5基点。市场人士认为，央行此举希望藉由 降低银行资金成本，以吸引企业贷款需求，但毕竟实体经济复原步伐蹒跚，资金去化不易，短期内宽松环境尚 难以改变。 台湾银行间隔夜拆款利率PIBC周五开在0.175%；上交易日开在0.176%、加权平均利率则收在0.176%。 本地时间11:54 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.060 32.060 台湾加权股价指数<.TWII 9,019.15 9,056.56 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.175% 0.176% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.175-0.175% 0.176-0.210% --一周拆款利率区间 0.176-0.300% 0.177-0.300% --两周拆款利率区间 0.250-0.310% 0.180-0.310% **短票量大但买气增** 短票方面，票券商交易员指出，周五发票量例行增加，但在央行引导隔拆利率带动下，买气也相对积极， 资金缺口很快就补平。 他们说，下周虽将迈入月底，但台积电 发放大额现金股利变数已过，且市场资金宽松依旧，预 料将可顺利度过。 〞买气有好些，月底应该很好过。〞一大型票券商交易员说。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.300%，区间在0.25-0.35%，成交量为78.88亿 台币；前日加权平均利率在0.301%，利率区间为0.28-0.38%，交易金额为60.62亿台币。 今日央行定存单到期金额为1,615亿台币，发行金额待稍晚公布。 下周到期央行定存单共1兆(万亿)3,815.5亿台币，分别为周一2,423亿、周二2,723.5亿、周三3,931.5亿 、周四3,169亿以及周五1,568.5亿台币。 拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为366亿台币，累计超额准备7,226亿台币、加计前期1%的 超额准备为9,505亿台币。 **RP利率未变** 债券附买回(RP)市场方面，交易员指出，整体资金宽松，但多缺有些不一，利率基本持稳于上日水准。 〞寿险有点缺，投信还好。〞一大型证券商交易员说。 惟另一证券商则称，投信资金平平，寿险与银行较偏多。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率与上日水准一致，落在0.28-0.30%，与银行承作的公债RP 利率主要成交在0.30%，上日亦同在此水准。至于短天期及一个月天期公司债附买回利率主要成交在0.34-0.36 %。 今日大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率在0.21-0.25%；短天期公司债附买回利率与上日水 准一致，主要成交在0.21-0.28%。(完) (审校 林高丽)