版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 12:00 BJT

企业并购：华润与麦格理携手收购澳洲医疗服务提供商GenesisCare控股权

路透悉尼7月22日 - 中国国有企业华润集团和澳洲最大投行麦格理 计划联手收购澳洲最大癌症和心脏病治疗服务提供商GenesisCare Ltd的控股权，这将为该公司进入中国打下基础。

华润和麦格理周五发布声明称，他们将收购GenesisCare 50-74%的股权，但没有透露将支付的金额。私募股权公司KKR 将出售其持有的45%股份，这也是交易的一部分。

一位直接了解情况的人士告诉路透，收购对GenesisCare的估值为17亿澳元(13亿美元)，该公司的年度营收不对外公布。由于未获准向媒体谈论此事，该消息人士要求匿名。

不过收购还要经过GenesisCare股东投票以及澳洲外资投资审核局(FIRB)批准。

华润和麦格理称，当前持股55%的医生和管理人员将保留26-50%的股份，这将取决于股东的投票。(完)

(编译 李春喜 审校 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐