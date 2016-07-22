企业并购：华润与麦格理携手收购澳洲医疗服务提供商GenesisCare控股权

中国汇市：人民币早盘由跌转升短期料持稳，春节临近购汇意愿略减
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透悉尼7月22日 - 中国国有企业华润集团和澳洲最大投行麦格理 计划联手收购澳洲最大癌症和心脏病治疗服务提供商GenesisCare Ltd的控股权，这将为该公司进入中国打下基础。
华润和麦格理周五发布声明称，他们将收购GenesisCare 50-74%的股权，但没有透露将支付的金额。私募股权公司KKR 将出售其持有的45%股份，这也是交易的一部分。
一位直接了解情况的人士告诉路透，收购对GenesisCare的估值为17亿澳元(13亿美元)，该公司的年度营收不对外公布。由于未获准向媒体谈论此事，该消息人士要求匿名。
不过收购还要经过GenesisCare股东投票以及澳洲外资投资审核局(FIRB)批准。
华润和麦格理称，当前持股55%的医生和管理人员将保留26-50%的股份，这将取决于股东的投票。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。