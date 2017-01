《美国上市公司业绩公布日程表》--7月22日至7月29日

路透7月22日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明,均为GMT时间;AMC- 美国盘后;BMO-美国盘前;NTS-具体时间未定): 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 2016年7月22日 NTS VFC.N Q2 2016 VF Corp 2016年7月22日 NTS AAL.OQ Q2 2016 美国航空(American Airlines) 2016年7月22日 BMO STI.N Q2 2016 SunTrust Banks Inc 2016年7月22日 BMO HON.N Q2 2016 霍尼韦尔(Honeywell) 2016年7月22日 BMO TXT.N Q2 2016 Textron Inc 2016年7月22日 BMO SWK.N Q2 2016 Stanley Black & Decker Inc 2016年7月22日 BMO GE.N Q2 2016 通用电气(奇异,GE) 2016年7月22日 BMO MCO.N Q2 2016 穆迪(Moody's) 2016年7月22日 10:00 WHR.N Q2 2016 惠而浦(Whirlpool) 2016年7月22日 AMC SYF.N Q2 2016 Synchrony Financial 2016年7月25日 BMO ROP.N Q2 2016 Roper Technologies Inc 2016年7月25日 BMO KMB.N Q2 2016 金佰利(Kimberly-Clark Corp) 2016年7月25日 BMO COL.N Q3 2016 Rockwell Collins Inc 2016年7月25日 10:00 DHR.N Q2 2016 Danaher Corp 2016年7月25日 AMC ESRX.OQ Q2 2016 Express Scripts Holding Co 2016年7月25日 AMC GILD.OQ Q2 2016 Gilead Sciences Inc 2016年7月25日 AMC TXN.OQ Q2 2016 德州仪器(德仪)(Texas Instruments) 2016年7月25日 AMC AVB.N Q2 2016 AvalonBay Communities Inc 2016年7月26日 NTS BAX.N Q2 2016 Baxter International Inc 2016年7月26日 BMO FCX.N Q2 2016 自由港麦克默伦铜金矿公司(Freeport-McMoRan) 2016年7月26日 BMO DTE.N Q2 2016 DTE Energy Co 2016年7月26日 BMO PCAR.OQ Q2 2016 PACCAR Inc 2016年7月26日 BMO DD.N Q2 2016 E I du Pont de Nemours and Co 2016年7月26日 BMO WAT.N Q2 2016 Waters Corp 2016年7月26日 BMO MMM.N Q2 2016 3M Co 2016年7月26日 BMO TGNA.N Q2 2016 Tegna Inc 2016年7月26日 BMO KEY.N Q2 2016 KeyCorp 2016年7月26日 BMO RAI.N Q2 2016 Reynolds American Inc 2016年7月26日 BMO MCD.N Q2 2016 麦当劳(McDonald's Corp) 2016年7月26日 2016年8月1日 BMO AMG.N Q2 2016 Affiliated Managers Group Inc 2016年7月26日 BMO VLO.N Q2 2016 Valero Energy Corp 2016年7月26日 BMO TROW.OQ Q2 2016 T. Rowe Price Group Inc (暂定) 2016年7月26日 BMO UTX.N Q2 2016 联合技术(United Technologies) 2016年7月26日 BMO LLY.N Q2 2016 Eli Lilly and Co 2016年7月26日 BMO FIS.N Q2 2016 Fidelity National Information Services Inc 2016年7月26日 BMO NLSN.N Q2 2016 Nielsen Holdings PLC 2016年7月26日 10:00 CNC.N Q2 2016 Centene Corp 2016年7月26日 10:30 HOT.N Q2 2016 喜达屋酒店及度假村(Starwood) 2016年7月26日 10:45 AVY.N Q2 2016 Avery Dennison Corp 2016年7月26日 11:00 MAS.N Q2 2016 Masco Corp 2016年7月26日 11:15 UAc.N Q2 2016 Under Armour Inc 2016年7月26日 11:30 CAT.N Q2 2016 卡特彼勒(Caterpillar) 2016年7月26日 11:30 VZ.N Q2 2016 威瑞森通讯(Verizon Communications) 2016年7月26日 AMC EQR.N Q2 2016 Equity Residential 2016年7月26日 AMC JNPR.N Q2 2016 Juniper Networks Inc 2016年7月26日 AMC RHI.N Q2 2016 Robert Half International Inc 2016年7月26日 AMC AKAM.OQ Q2 2016 Akamai Technologies Inc 2016年7月26日 AMC APC.N Q2 2016 Anadarko Petroleum Corp 2016年7月26日 AMC ZION.OQ Q2 2016 Zions Bancorporation 2016年7月26日 AMC BCR.N Q2 2016 C R Bard Inc 2016年7月26日 AMC CHRW.OQ Q2 2016 C.H. Robinson Worldwide Inc 2016年7月26日 AMC CB.N Q2 2016 Chubb Ltd 2016年7月26日 AMC RRC.N Q2 2016 Range Resources Corp 2016年7月26日 AMC CTXS.OQ Q2 2016 Citrix Systems Inc 2016年7月26日 AMC UHS.N Q2 2016 Universal Health Services Inc 2016年7月26日 AMC AAPL.OQ Q3 2016 苹果(Apple Inc) 2016年7月26日 AMC CINF.OQ Q2 2016 Cincinnati Financial Corp 2016年7月26日 AMC UDR.N Q2 2016 UDR Inc 2016年7月26日 AMC LLTC.OQ Q4 2016 Linear Technology Corp 2016年7月26日 AMC BXP.N Q2 2016 Boston Properties Inc 2016年7月26日 AMC TSS.N Q2 2016 Total System Services Inc 2016年7月26日 AMC ILMN.OQ Q2 2016 Illumina Inc 2016年7月26日 AMC EW.N Q2 2016 Edwards Lifesciences Corp 2016年7月26日 AMC AIZ.N Q2 2016 Assurant Inc 2016年7月26日 AMC AMP.N Q2 2016 Ameriprise Financial Inc 2016年7月27日 NTS AMGN.OQ Q2 2016 Amgen Inc 2016年7月27日 NTS BA.N Q2 2016 波音(Boeing) 2016年7月27日 NTS LRCX.OQ Q4 2016 Lam Research Corp 2016年7月27日 BMO GLW.N Q2 2016 康宁公司(Corning) 2016年7月27日 BMO STT.N Q2 2016 道富银行(State Street) 2016年7月27日 BMO MO.N Q2 2016 Altria Group Inc 2016年7月27日 BMO LVLT.N Q2 2016 Level 3 Communications Inc 2016年7月27日 BMO LH.N Q2 2016 Laboratory Corporation of America Holdings 2016年7月27日 BMO GD.N Q2 2016 General Dynamics Corp 2016年7月27日 BMO NEE.N Q2 2016 NextEra Energy Inc 2016年7月27日 BMO KO.N Q2 2016 可口可口(Coca-Cola) 2016年7月27日 BMO HES.N Q2 2016 Hess Corp 2016年7月27日 BMO R.N Q2 2016 Ryder System Inc 2016年7月27日 BMO ROK.N Q3 2016 Rockwell Automation Inc 2016年7月27日 BMO NOC.N Q2 2016 Northrop Grumman Corp 2016年7月27日 BMO SPG.N Q2 2016 Simon Property Group Inc 2016年7月27日 BMO GT.OQ Q2 2016 固特异轮胎(Goodyear Tire) 2016年7月27日 BMO CMCSA.OQ Q2 2016 康卡斯特(Comcast) 2016年7月27日 BMO WM.N Q2 2016 Waste Management Inc 2016年7月27日 BMO GRMN.OQ Q2 2016 Garmin Ltd 2016年7月27日 2016年8月1日 BMO EXC.N Q2 2016 Exelon Corp 2016年7月27日 BMO NDAQ.OQ Q2 2016 纳斯达克(Nasdaq) 2016年7月27日 BMO WYN.N Q2 2016 Wyndham Worldwide Corp 2016年7月27日 BMO DPS.N Q2 2016 Dr Pepper Snapple Group Inc 2016年7月27日 10:00 ANTM.N Q2 2016 Anthem Inc 2016年7月27日 10:30 IR.N Q2 2016 Ingersoll-Rand PLC 2016年7月27日 11:00 WEC.N Q2 2016 WEC Energy Group Inc 2016年7月27日 11:30 SO.N Q2 2016 Southern Co 2016年7月27日 11:30 FLIR.OQ Q2 2016 FLIR Systems Inc 2016年7月27日 12:00 NSC.N Q2 2016 Norfolk Southern Corp 2016年7月27日 12:00 MDLZ.OQ Q2 2016 Mondelez International Inc 2016年7月27日 20:00 LM.N Q1 2017 Legg Mason Inc 2016年7月27日 20:15 UNM.N Q2 2016 Unum Group 2016年7月27日 AMC MUR.N Q2 2016 Murphy Oil Corp 2016年7月27日 AMC XL.N Q2 2016 XL Group PLC 2016年7月27日 AMC XLNX.OQ Q1 2017 Xilinx Inc 2016年7月27日 AMC TMK.N Q2 2016 Torchmark Corp 2016年7月27日 AMC CA.OQ Q1 2017 CA Inc 2016年7月27日 AMC WFM.OQ Q3 2016 Whole Foods Market Inc 2016年7月27日 AMC KIM.N Q2 2016 Kimco Realty Corp 2016年7月27日 AMC OI.N Q2 2016 Owens-Illinois Inc 2016年7月27日 AMC PXD.N Q2 2016 Pioneer Natural Resources Co 2016年7月27日 AMC EFX.N Q2 2016 Equifax Inc 2016年7月27日 AMC HOLX.OQ Q3 2016 Hologic Inc 2016年7月27日 AMC ORLY.OQ Q2 2016 O'Reilly Automotive Inc 2016年7月27日 AMC MCK.N Q1 2017 McKesson Corp 2016年7月27日 AMC VRTX.OQ Q2 2016 Vertex Pharmaceuticals Inc 2016年7月27日 AMC VAR.N Q3 2016 Varian Medical Systems Inc 2016年7月27日 AMC MAR.OQ Q2 2016 万豪国际(Marriott International) 2016年7月27日 AMC PSA.N Q2 2016 Public Storage 2016年7月27日 AMC O.N Q2 2016 Realty Income Corp 2016年7月27日 2016年8月1日 AMC WYNN.OQ Q2 2016 Wynn Resorts Ltd 2016年7月27日 AMC EXR.N Q2 2016 Extra Space Storage Inc 2016年7月27日 AMC FB.OQ Q2 2016 Facebook Inc 2016年7月27日 AMC FBHS.N Q2 2016 Fortune Brands Home & Security Inc 2016年7月28日 NTS AFL.N Q2 2016 Aflac Inc 2016年7月28日 NTS GOOGL.OQ Q2 2016 Alphabet Inc 2016年7月28日 BMO BSX.N Q2 2016 Boston Scientific Corp 2016年7月28日 BMO HCA.N Q2 2016 HCA Holdings Inc 2016年7月28日 BMO PX.N Q2 2016 Praxair Inc 2016年7月28日 BMO ALXN.OQ Q2 2016 Alexion Pharmaceuticals Inc 2016年7月28日 BMO ADP.OQ Q4 2016 Automatic Data Processing Inc 2016年7月28日 BMO FITB.OQ Q2 2016 Fifth Third Bancorp 2016年7月28日 BMO IP.N Q2 2016 International Paper Co 2016年7月28日 2016年8月1日 BMO XRAY.OQ Q2 2016 Dentsply Sirona Inc 2016年7月28日 BMO DOW.N Q2 2016 陶氏化学(Dow Chemical) 2016年7月28日 BMO RTN.N Q2 2016 Raytheon Co 2016年7月28日 BMO EQT.N Q2 2016 EQT Corp 2016年7月28日 BMO HOG.N Q2 2016 Harley-Davidson Inc 2016年7月28日 BMO TMO.N Q2 2016 Thermo Fisher Scientific Inc 2016年7月28日 BMO BWA.N Q2 2016 BorgWarner Inc 2016年7月28日 BMO APD.N Q3 2016 Air Products and Chemicals Inc 2016年7月28日 BMO SCG.N Q2 2016 SCANA Corp 2016年7月28日 BMO SPGI.N Q2 2016 S&P Global Inc 2016年7月28日 BMO NOV.N Q2 2016 National Oilwell Varco Inc 2016年7月28日 BMO CL.N Q2 2016 高露洁(Colgate-Palmolive) 2016年7月28日 BMO CMS.N Q2 2016 CMS Energy Corp 2016年7月28日 BMO HP.N Q3 2016 Helmerich and Payne Inc 2016年7月28日 BMO SEE.N Q2 2016 Sealed Air Corp 2016年7月28日 BMO AEP.N Q2 2016 American Electric Power Company Inc 2016年7月28日 BMO BMY.N Q2 2016 必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb) 2016年7月28日 BMO PCG.N Q2 2016 PG&E Corp 2016年7月28日 BMO BEN.N Q3 2016 Franklin Resources Inc 2016年7月28日 BMO CELG.OQ Q2 2016 Celgene Corp 2016年7月28日 BMO MMC.N Q2 2016 Marsh & McLennan Companies Inc 2016年7月28日 BMO HSY.N Q2 2016 好时(Hershey) 2016年7月28日 BMO LLL.N Q2 2016 L-3 Communications Holdings Inc 2016年7月28日 BMO GPN.N Q4 2016 Global Payments Inc - (暂定) 2016年7月28日 BMO CME.OQ Q2 2016 芝加哥商业交易所(CME) 2016年7月28日 BMO COP.N Q2 2016 康菲石油国际(ConocoPhillips) 2016年7月28日 BMO LKQ.OQ Q2 2016 LKQ Corp 2016年7月28日 BMO MA.N Q2 2016 万事达卡(MasterCard Inc) 2016年7月28日 BMO CBG.N Q2 2016 CBRE Group Inc 2016年7月28日 BMO MJN.N Q2 2016 美赞臣(Mead Johnson) 2016年7月28日 BMO MPC.N Q2 2016 Marathon Petroleum Corp 2016年7月28日 BMO ALLE.N Q2 2016 Allegion PLC 2016年7月28日 BMO PNR.N Q2 2016 Pentair plc 2016年7月28日 10:55 IVZ.N Q2 2016 Invesco Ltd 2016年7月28日 11:00 BHI.N Q2 2016 贝克休斯(Baker Hughes) 2016年7月28日 11:00 F.N Q2 2016 福特汽车(Ford Motor) 2016年7月28日 11:00 AMT.N Q2 2016 American Tower Corp 2016年7月28日 11:30 ZBH.N Q2 2016 Zimmer Biomet Holdings Inc 2016年7月28日 AMC WDC.OQ Q4 2016 西部数据(Western Digital) 2016年7月28日 AMC AIV.N Q2 2016 Apartment Investment and Management Co 2016年7月28日 AMC FLS.N Q2 2016 Flowserve Corp 2016年7月28日 AMC RSG.N Q2 2016 Republic Services Inc 2016年7月28日 AMC EIX.N Q2 2016 Edison International 2016年7月28日 AMC AMZN.OQ Q2 2016 亚马逊(Amazon.com) 2016年7月28日 AMC CBS.N Q2 2016 CBS Corp 2016年7月28日 AMC KLAC.OQ Q4 2016 KLA-Tencor Corp 2016年7月28日 AMC VRSN.OQ Q2 2016 Verisign Inc 2016年7月28日 AMC ESS.N Q2 2016 Essex Property Trust Inc 2016年7月28日 AMC LEG.N Q2 2016 Leggett & Platt 2016年7月28日 AMC FE.N Q2 2016 FirstEnergy Corp 2016年7月28日 AMC AJG.N Q2 2016 Arthur J Gallagher & Co 2016年7月28日 AMC HIG.N Q2 2016 Hartford Financial Services Group Inc 2016年7月28日 AMC SRCL.OQ Q2 2016 Stericycle Inc 2016年7月28日 AMC ES.N Q2 2016 Eversource Energy 2016年7月28日 AMC PFG.N Q2 2016 Principal Financial Group Inc 2016年7月28日 AMC DLR.N Q2 2016 Digital Realty Trust Inc 2016年7月28日 AMC EXPE.OQ Q2 2016 Expedia Inc 2016年7月28日 2016年8月1日 AMC HBI.N Q2 2016 HanesBrands Inc 2016年7月29日 BMO HST.N Q2 2016 Host Hotels & Resorts Inc 2016年7月29日 BMO NWL.N Q2 2016 Newell Brands Inc 2016年7月29日 BMO UPS.N Q2 2016 联合包裹(优比速,UPS) 2016年7月29日 BMO VTR.N Q2 2016 Ventas Inc 2016年7月29日 BMO MRK.N Q2 2016 默克(Merck) 2016年7月29日 BMO CI.N Q2 2016 信诺集团(Cigna Corp) 2016年7月29日 BMO AN.N Q2 2016 AutoNation Inc 2016年7月29日 BMO PEG.N Q2 2016 Public Service Enterprise Group Inc 2016年7月29日 BMO AON.N Q2 2016 Aon PLC 2016年7月29日 BMO XOM.N Q2 2016 艾克森美孚(Exxon Mobil) 2016年7月29日 BMO COG.N Q2 2016 Cabot Oil & Gas Corp 2016年7月29日 BMO CVX.N Q2 2016 雪佛龙(Chevron) 2016年7月29日 BMO LYB.N Q2 2016 LyondellBasell Industries NV 2016年7月29日 BMO PSX.N Q2 2016 Phillips 66 2016年7月29日 BMO ABBV.N Q2 2016 艾伯维(AbbVie) 2016年7月29日 BMO TYC.N Q3 2016 Tyco International PLC 2016年7月29日 11:00 XRX.N Q2 2016 施乐(全录,Xerox) 注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王兴亚;审校 白云)