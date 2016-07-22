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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 11:18 BJT

日本已公布经济指标--2016/7/22

经济指标                 时间     最新数据       前月/前季数      下次公布时间         预估值
                                                                       据         (GMT时间)  
 实质国内生产总值(GDP)(q/q)         第一季        +0.5%  r          -0.4%  r        8月14日             --
 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      6月        -0.5%             -0.5%           7月28日             --
                                                                                             
 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y)      5月        -0.4%             -0.3%           7月28日             --
                                                                                             
 工业生产(m/m)                         5月        -2.6%  r          +0.3%  r        7月28日             --
 失业率                                5月         3.2%  @           3.2%  @        7月28日             --
 贸易收支(亿日圆)                      5月      逆差407         顺差8,235           7月24日             --
 所有家庭实质支出(y/y)                 5月        -1.1%             -0.4%           7月28日             --
 
 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
    参看全球经济数据相关资料，可点选              
    参看日本经济数据相关资料，可点选

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