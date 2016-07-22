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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 12:03 BJT

基金产业：美国新兴市场债券基金吸引资金创下记录--理柏

路透纽约7月21日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四发布数据显示，数周来美国投资者首次青睐更具风险的全球资产，他们向新兴市场债券投入的资金创纪录，同时还在连续五周撤资后向外国股票投入资金。

数据显示，当周美国的新兴市场债券基金吸引9.18亿美元资金，超过1992年以来的任何其它一周。

根据理柏数据，当周美国的国际股票基金吸引16亿美元资金，之前为连续五周净流出。新兴市场股票基金吸引40亿美元资金，为2013年1月以来的最大净流入。日本股票基金净流入3.03亿美元，为1月以来首周流入。

但并非所有地区都受投资者欢迎。欧洲股票基金流出6.84亿美元，为连续第七周净流出。

美股基金流出44亿美元，之前两周的连续买入推动美国主要股指触及纪录高位。

理柏称，当周投资者向应税债券基金投入30亿美元，其中对美国公司债的需求旺盛。有大约8.94亿美元资金流入信用最高的投资级基金。国际和全球债券型基金吸引到13亿美元资金，为2011年8月以来最高。(完)

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