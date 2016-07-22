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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 11:45 BJT

日本股市：日经指数早盘收低受获利了结及日圆走强影响，但周线料上涨

在前一周，日经指数大涨9.2%，为2009年12月以来最大单周升幅，受惠于美股创纪录高位，以及看好日本央行可能在7月28-29日政策会议上准备采取大幅宽松行动。

“在大盘近期大涨后，似乎有一些获利了结，”Bayview Asset Management投资经理Yasuo Sakuma表示。

“上周市场因种种不同的原因而大涨，”瑞士信贷日本股票销售主管Stefan Worrall表示。而大盘料将回落，这是可理解的。

一项路透调查显示，在英国公投决定退出欧盟后，日本近四成的制造业者表示可能调降年度获利目标，因担心避险日圆激升的影响。

任天堂 股价上涨2.32%，该公司精灵宝可梦GO手机游戏周五上午已在日本推出。

麦当劳 股价则大涨5.47%。(完) 　　

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