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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 11:38 BJT

《全球汇市》日圆脱离六周低点，对“直升机撒钱”的揣测减退

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.1016  1.1023  -0.06  +1.44  1.0860
    美元/日圆            105.88  105.80  +0.08 -11.99  120.30
    欧元/日圆         116.66  116.64  +0.02 -10.58  130.47
    美元/瑞郎            0.9850  0.9855  -0.05  -1.68  1.0018
    英镑/美元            1.3222  1.3232  -0.08 -10.29  1.4738
    美元/加元            1.3111  1.3084  +0.21  -5.26  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6761  6.6746  +0.02  +1.65  6.5680
    澳元/美元            0.7464  0.7495  -0.41  +2.60  0.7275
    新西兰元/美元        0.6985  0.6992  -0.10  +2.34  0.6825
    澳元/日圆         79.020  79.270  -0.32  -9.82  87.620
    新西兰元/日圆     73.940  74.000  -0.08  -9.81  81.980
    英镑/日圆         139.99  140.00  -0.01 -21.01  177.22
    澳元/新西兰元     1.0686  1.0707  -0.20  +0.21  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译/审校 李爽/侯雪苹/张荻/王丽鑫/龚芳/孙茉莉/张涛/李婷仪/白云)

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