中国债市动态：现券收益率稍有反弹，多头情绪降温且资金略偏紧

中国汇市：人民币早盘由跌转升短期料持稳，春节临近购汇意愿略减
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透北京7月22日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅上行，国债期货亦走低。交易员表示，收益率连续下行后市场情绪有所冷静，加之今日资金面略有偏紧，现券出现小幅回调；近日表现亮丽的超长债收益率亦反弹，且买盘稀少。
“（收益率）今天大概也就（上了）1-3bp（基点）左右，其实不大的，情绪上冷静了点，加上资金很紧。”华南一银行交易员说，“今天超长的买盘弱了些，收益上了2bp左右。”
他并表示，最近市场都是一回调就要买入，预计后市仍有向好空间，“也是趁着上慢慢收点量。”
据交易员透露，剩余期限近15年的农发行债160409券最新报价在3.51%/3.47%左右，无成交。剩余期限近20年的国开债160205券有零星成交，最新报3.55%左右。
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1490%/3.1455%，上日尾盘为3.1455%/3.1430%。
业内人士周五透露，中国财政部上午11：35时续招标发行的260亿元人民币30年期固息国债，中标收益率为3.4258%，远高于市场预测均值3.32%；同时招标的100亿元三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.1634%，边际中标收益率为2.1696%。
中国央行公开市场今日进行700亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，本周将净投放2,653亿元。受缴税因素影响，银行间债市资金面近日趋紧，央行公开市场本周连续五日均为净投放。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报101.320元人民币，较上日结算价跌0.07%；10年期国债主力合约T1609 收报100.820元，较上日结算价跌0.12%。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。