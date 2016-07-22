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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 11:50 BJT

中国债市动态：现券收益率稍有反弹，多头情绪降温且资金略偏紧

路透北京7月22日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率小幅上行，国债期货亦走低。交易员表示，收益率连续下行后市场情绪有所冷静，加之今日资金面略有偏紧，现券出现小幅回调；近日表现亮丽的超长债收益率亦反弹，且买盘稀少。

“（收益率）今天大概也就（上了）1-3bp（基点）左右，其实不大的，情绪上冷静了点，加上资金很紧。”华南一银行交易员说，“今天超长的买盘弱了些，收益上了2bp左右。”

他并表示，最近市场都是一回调就要买入，预计后市仍有向好空间，“也是趁着上慢慢收点量。”

据交易员透露，剩余期限近15年的农发行债160409券最新报价在3.51%/3.47%左右，无成交。剩余期限近20年的国开债160205券有零星成交，最新报3.55%左右。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1490%/3.1455%，上日尾盘为3.1455%/3.1430%。

业内人士周五透露，中国财政部上午11：35时续招标发行的260亿元人民币30年期固息国债，中标收益率为3.4258%，远高于市场预测均值3.32%；同时招标的100亿元三个月期(91天)贴现国债，加权中标收益率为2.1634%，边际中标收益率为2.1696%。

中国央行公开市场今日进行700亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，本周将净投放2,653亿元。受缴税因素影响，银行间债市资金面近日趋紧，央行公开市场本周连续五日均为净投放。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1609 早盘收报101.320元人民币，较上日结算价跌0.07%；10年期国债主力合约T1609 收报100.820元，较上日结算价跌0.12%。(完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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