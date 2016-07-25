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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 09:23 BJT

****主要国家经济指标预测--7月25日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值      前值  
    
    7月24-25日
    2350 日本出口(较上年同期)                        6月       -11.6%     -11.3%
             进口(较上年同期)                                  -19.7%     -13.8%
             贸易收支(亿日圆)                               顺差4,948    逆差407
    
    7月25日(一)
    0800 德国Ifo企业景气判断指数                     7月        107.5      108.7
                    现况指数                                    114.0      114.5
                    预期指数                                    100.8      103.1
    0800 德国Ifo企业景气判断指数                     7月        107.5      108.7
                    现况指数                                    114.0      114.5
                    预期指数                                    101.2      103.1
    1000 英国CBI总工业订单差值                       7月          --         负2
    1430 美国达拉斯联储制造业活动指数                7月          --     负18.30
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                      6月          --        42.2
               出口(亿新西兰元)                                   --        45.7
               贸易收支(亿新西兰元)                               --    顺差3.58
               年度贸易收支(亿新西兰元)   截至6月的一年           --    逆差36.3
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)           第二季           --       +0.5%
                              (较上年同期)                        --       +2.8%
       
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值     预估值

    7月22日(五)
     --  中国外汇市场成交额(较前月)                    6月     +3.23%       --
    0030 台湾季调失业率                                6月      3.96%       --
    0800 台湾工业生产指数(较上年同期)                  6月     +0.88%       --
    0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)         7月初值       49.0       --     
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       7月初值       48.6      48.0       
                   服务业PMI                                     50.3      49.5       
                   综合PMI                                       50.0      49.2       
    0730 德国Markit制造业PMI                       7月初值       53.7      53.5       
                   服务业PMI                                     54.6      53.2       
                   综合PMI                                       55.3      53.7       
    0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月)            5月      -2.8%       --
                       (未经季节调整，较上年同期)               -4.2%       --
    0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月)            5月      -1.1%       --
                       (未经季节调整，较上年同期)               -2.7%       --
    0800 欧元区Markit制造业PMI                     7月初值       51.9      52.0       
                     服务业PMI                                   52.7      52.3       
                     综合PMI                                     52.9      52.5       
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                  7月初值       49.1      50.0       
                        服务业PMI                                47.4      49.2       
    0900 意大利零售销售(经季节调整，较前月)            5月      +0.3%       --
                       (未经季节调整，较上年同期)               -1.3%       --
    1000 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)            6月初值      34.62       --
    1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月)             6月      +0.2%       --
                              (较上年同期)                      +1.5%       --
               央行核心CPI(较前月)                               持平       --
                          (较上年同期)                          +2.1%       --
    1230 加拿大零售销售(较前月)                        5月      +0.2%       --
               扣除汽车的零售销售(较前月)                       +0.9%       --
    1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)       7月初值       52.9       --(完)
        
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 陈宗琦/孙国玉；审校 王丽鑫)

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