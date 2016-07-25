主要国家经济指标预测--7月25日****

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月24-25日 2350 日本出口(较上年同期) 6月 -11.6% -11.3% 进口(较上年同期) -19.7% -13.8% 贸易收支(亿日圆) 顺差4,948 逆差407 7月25日(一) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 7月 107.5 108.7 现况指数 114.0 114.5 预期指数 100.8 103.1 0800 德国Ifo企业景气判断指数 7月 107.5 108.7 现况指数 114.0 114.5 预期指数 101.2 103.1 1000 英国CBI总工业订单差值 7月 -- 负2 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 7月 -- 负18.30 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 6月 -- 42.2 出口(亿新西兰元) -- 45.7 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差3.58 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至6月的一年 -- 逆差36.3 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.5% (较上年同期) -- +2.8% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 7月22日(五) -- 中国外汇市场成交额(较前月) 6月 +3.23% -- 0030 台湾季调失业率 6月 3.96% -- 0800 台湾工业生产指数(较上年同期) 6月 +0.88% -- 0200 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 49.0 -- 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 48.6 48.0 服务业PMI 50.3 49.5 综合PMI 50.0 49.2 0730 德国Markit制造业PMI 7月初值 53.7 53.5 服务业PMI 54.6 53.2 综合PMI 55.3 53.7 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 5月 -2.8% -- (未经季节调整，较上年同期) -4.2% -- 0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 5月 -1.1% -- (未经季节调整，较上年同期) -2.7% -- 0800 欧元区Markit制造业PMI 7月初值 51.9 52.0 服务业PMI 52.7 52.3 综合PMI 52.9 52.5 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 7月初值 49.1 50.0 服务业PMI 47.4 49.2 0900 意大利零售销售(经季节调整，较前月) 5月 +0.3% -- (未经季节调整，较上年同期) -1.3% -- 1000 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 6月初值 34.62 -- 1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 +0.2% -- (较上年同期) +1.5% -- 央行核心CPI(较前月) 持平 -- (较上年同期) +2.1% -- 1230 加拿大零售销售(较前月) 5月 +0.2% -- 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.9% -- 1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月初值 52.9 --(完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 陈宗琦/孙国玉；审校 王丽鑫)
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公