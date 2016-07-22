台湾汇市：台币兑美元收微贬，外资进股利出拉锯之下陷狭幅波动

* 股利出外资进，两者相抵使台币陷区间整理 * 外资在台股续呈买超，单日净汇入1.5亿美元 * 股利汇出将趋缓，观察美日两大央行利率决策 * 下周一台币区间料在31.950-32.100 路透台北7月22日 - 台币兑美元 周五收微贬，盘中陷入区间狭幅整理，主要受外资持续涌入和股 利汇出的双向拉扯。交易员预计，下周随着股利汇出趋缓且出口商将进场抛汇，台币趋势略偏升。 资深汇银人士说，今天外资在台股还是买超且持续汇入，净汇入金额约1.5亿美元，但因股利继续汇出， 在外资进、股利出拉锯之下，两者相抵后大致打平，台币亦陷区间盘整理，〞进出金额都差不多，今天台币走 势相当平稳〞。 〞今天都是外资在互相厮杀啦，有人要进来但股利还是汇出，两大家大型外商银行一直在买美金，目前暂 时没有明确的方向。〞一位大型银行交易员说。 另一大型银行交易员亦称，今天盘面上几乎是外资在买、卖美元，〞我今天碰到的都是外资，他们有买有 卖，但出口商也开始进场抛汇了，下礼拜可能会出来更多。〞 他们指出，今天市场比较没有明确的方向，但在国际上美元偏强，而早盘一度走强的人民币和韩元午后缓 步滑落；下周观察重点在外资是否持续买超台股，以及美国FED和日本两大央行利率决策会议结果。 台湾股市周五收小跌，周线收涨0.71%；加权股价指数 收跌0.48%,至9,013.14点。 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超51.01亿台币，连11个交易日 买超共计1,267.36亿 台币；上交易日为买超160.26亿台币。 交易员预估，下周一台币区间在32.950-32.100间。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘微增 ，显示远汇市场仍看升台币；目前一个月美元/台币远汇 报31.950/31.980，上日收在31.925。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.070 32.060 32.035-32.088 32.055 9.01 9.52 司 元太外汇经纪公 32.068 32.060 32.044-32.085 32.048 3.66 4.50 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.080/-0.060 -0.060/-0.040 美元/台币六个月期 -0.170/-0.140 -0.145/-0.110 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 罗两莎；审校 乔艳红)