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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 12:29 BJT

中国央行：加大政策支持，优先满足抗灾救灾和灾后重建信贷资金需求

路透北京7月22日 - 中国部分地区近期防汛抗洪抢险救灾形势严峻，中国央行周五下发通知，要求加大政策支持力度，优先满足抗灾救灾和灾后重建必要的信贷资金需求；同时要全面摸清信贷资产损失情况，做好对因灾形成的不良债务的处置工作，促进受灾企业尽快恢复生产和正常经营。

央行网站刊登的该通知称，央行通过抵押补充贷款（PSL）向国家开发银行、中国农业发展银行提供长期稳定、成本适当的资金来源，支持其扩大城市地下管廊、水利工程建设的信贷投放，加快水利基础设施建设，提升防汛抗洪和减灾救灾能力。

“人民银行各分支机构要结合辖区内金融机构抗洪救灾实际资金需求，加大支农再贷款、支小再贷款、扶贫再贷款、再贴现支持力度，支持扩大抗洪救灾信贷投放，降低社会融资成本。引导金融机构切实加大系统内信贷资源调剂力度，对灾区信贷需求优先支持。”通知称。

受超强厄尔尼诺现象影响，今年中国气候十分异常，入汛提前。入汛以来，南方发生20多次强降雨过程，太湖发生流域性特大洪水，长江中下游干流全线超警，部分地区洪涝灾害严重。国家主席习近平日前发表讲话，要求全力做好防汛抗洪抢险救灾工作。

央行通知要求，各金融机构要建立抗洪救灾恢复生产信贷审批绿色通道，简化贷款审批发放程序，提高抗洪救灾恢复生产贷款发放的时效性。对用于救灾救急、市场供应、鲜活农产品生产运输的符合信贷条件的贷款申请，加快审批，简化程序，提高效率。

适当增加对“三农”和扶贫领域的信贷投入，继续做好夏粮收购金融服务工作，全面做好受灾严重地区易地扶贫搬迁人口安置综合金融服务。充分利用创业担保贷款、扶贫小额信贷等，加大对符合条件的受灾企业、农户的信贷支持力度。

此外，央行各分支机构要加强辖区贷款总量和结构的动态监测，密切关注辖区粮食、肉禽蛋奶、油料、鲜活农副产品等的信贷投放和价格走势，深入分析贷款投放与物价变化的关系。要加强与当地政府相关部门的信息沟通，加强对苗头性情况的动态跟踪监测。

“各金融机构在加大对抗洪救灾信贷资金支持的同时，要加强贷款用途和投向监控管理，防止资金被挤占挪用，做好金融风险防范工作。”通知称。（完）

参看详情，请点选中国央行网站：here (发稿 马蓉; 审校 张喜良)

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