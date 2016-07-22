中国央行：加大政策支持，优先满足抗灾救灾和灾后重建信贷资金需求

中国汇市：人民币早盘由跌转升短期料持稳，春节临近购汇意愿略减
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透北京7月22日 - 中国部分地区近期防汛抗洪抢险救灾形势严峻，中国央行周五下发通知，要求加大政策支持力度，优先满足抗灾救灾和灾后重建必要的信贷资金需求；同时要全面摸清信贷资产损失情况，做好对因灾形成的不良债务的处置工作，促进受灾企业尽快恢复生产和正常经营。
央行网站刊登的该通知称，央行通过抵押补充贷款（PSL）向国家开发银行、中国农业发展银行提供长期稳定、成本适当的资金来源，支持其扩大城市地下管廊、水利工程建设的信贷投放，加快水利基础设施建设，提升防汛抗洪和减灾救灾能力。
“人民银行各分支机构要结合辖区内金融机构抗洪救灾实际资金需求，加大支农再贷款、支小再贷款、扶贫再贷款、再贴现支持力度，支持扩大抗洪救灾信贷投放，降低社会融资成本。引导金融机构切实加大系统内信贷资源调剂力度，对灾区信贷需求优先支持。”通知称。
受超强厄尔尼诺现象影响，今年中国气候十分异常，入汛提前。入汛以来，南方发生20多次强降雨过程，太湖发生流域性特大洪水，长江中下游干流全线超警，部分地区洪涝灾害严重。国家主席习近平日前发表讲话，要求全力做好防汛抗洪抢险救灾工作。
央行通知要求，各金融机构要建立抗洪救灾恢复生产信贷审批绿色通道，简化贷款审批发放程序，提高抗洪救灾恢复生产贷款发放的时效性。对用于救灾救急、市场供应、鲜活农产品生产运输的符合信贷条件的贷款申请，加快审批，简化程序，提高效率。
适当增加对“三农”和扶贫领域的信贷投入，继续做好夏粮收购金融服务工作，全面做好受灾严重地区易地扶贫搬迁人口安置综合金融服务。充分利用创业担保贷款、扶贫小额信贷等，加大对符合条件的受灾企业、农户的信贷支持力度。
此外，央行各分支机构要加强辖区贷款总量和结构的动态监测，密切关注辖区粮食、肉禽蛋奶、油料、鲜活农副产品等的信贷投放和价格走势，深入分析贷款投放与物价变化的关系。要加强与当地政府相关部门的信息沟通，加强对苗头性情况的动态跟踪监测。
“各金融机构在加大对抗洪救灾信贷资金支持的同时，要加强贷款用途和投向监控管理，防止资金被挤占挪用，做好金融风险防范工作。”通知称。（完）
参看详情，请点选中国央行网站：here (发稿 马蓉; 审校 张喜良)
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。