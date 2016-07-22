中国货币市场：资金紧张局面未改观，央行维稳汇市短期收缩流动性

路透上海7月22日 - 中国银行间市场周五资金紧张局面未有改观，大行融出仍十分谨慎 ；尽管缴税时点影响已过，但近日来央行维稳汇市动作频频，叠加影响之下短期对人民币流 动性收缩效应已有所显现。 交易员表示，短期汇市变化对资金面的影响还有不确定性，仍需继续观察；不过目前公 开市场逆回购存量处于偏低水平，央行依旧有充足空间为市场补充弹药，流动性料仍能恢复 稳中偏松局面。 “还是紧，大行出钱一丢丢，匿名（X-repo）连14天长期限的都没量了，都光了，大行 还不至于借钱，有股份制在借，”华东一银行交易员称。 上海一银行交易员指出，7月一方面季度缴税规模明显高于平常月份，而本周汇市人民 币兑美元 在跌破6.70整数关后连续反弹，其中央行身影隐现，但对人民币流动性 的连带影响亦不可忽视，且其影响时间仍难判断。 上述华东的银行交易员并谈到，近两天紧势基本都是延续到下午，到收盘前也没有明显 缓和，“现在看市场情绪还好，看看下周能不能缓和一点吧。” 央行公开市场进行了700亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，单日净投放500亿元 ，本周五天均为单日净投放，单周净投放规模为2,653亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ---------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0204 2.0173 +0.31 七天 2.3257 2.3372 -1.15 14天 2.7727 2.6333 +13.94 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.2200 3.5450 -32.50 七天 2.7050 2.2600 +44.50 14天 2.7000 2.3100 +39.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0300 2.0200 +1.00 七天 2.4000 2.4000 +0.00 14天 2.9000 2.8000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.0230 2.0080 +1.50 七天 2.3210 2.3110 +1.00 三个月 2.8560 2.8575 -0.15 ----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)