中国货币市场：资金紧张局面未改观，央行维稳汇市短期收缩流动性

中国汇市：人民币早盘由跌转升短期料持稳，春节临近购汇意愿略减
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透上海7月22日 - 中国银行间市场周五资金紧张局面未有改观，大行融出仍十分谨慎 ；尽管缴税时点影响已过，但近日来央行维稳汇市动作频频，叠加影响之下短期对人民币流 动性收缩效应已有所显现。 交易员表示，短期汇市变化对资金面的影响还有不确定性，仍需继续观察；不过目前公 开市场逆回购存量处于偏低水平，央行依旧有充足空间为市场补充弹药，流动性料仍能恢复 稳中偏松局面。 “还是紧，大行出钱一丢丢，匿名（X-repo）连14天长期限的都没量了，都光了，大行 还不至于借钱，有股份制在借，”华东一银行交易员称。 上海一银行交易员指出，7月一方面季度缴税规模明显高于平常月份，而本周汇市人民 币兑美元 在跌破6.70整数关后连续反弹，其中央行身影隐现，但对人民币流动性 的连带影响亦不可忽视，且其影响时间仍难判断。 上述华东的银行交易员并谈到，近两天紧势基本都是延续到下午，到收盘前也没有明显 缓和，“现在看市场情绪还好，看看下周能不能缓和一点吧。” 央行公开市场进行了700亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，单日净投放500亿元 ，本周五天均为单日净投放，单周净投放规模为2,653亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:49 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ---------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0204 2.0173 +0.31 七天 2.3257 2.3372 -1.15 14天 2.7727 2.6333 +13.94 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.2200 3.5450 -32.50 七天 2.7050 2.2600 +44.50 14天 2.7000 2.3100 +39.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0300 2.0200 +1.00 七天 2.4000 2.4000 +0.00 14天 2.9000 2.8000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 2.0230 2.0080 +1.50 七天 2.3210 2.3110 +1.00 三个月 2.8560 2.8575 -0.15 ----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。