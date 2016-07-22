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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 12:07 BJT

中国货币市场：资金紧张局面未改观，央行维稳汇市短期收缩流动性

路透上海7月22日 - 中国银行间市场周五资金紧张局面未有改观，大行融出仍十分谨慎
；尽管缴税时点影响已过，但近日来央行维稳汇市动作频频，叠加影响之下短期对人民币流
动性收缩效应已有所显现。
    
    交易员表示，短期汇市变化对资金面的影响还有不确定性，仍需继续观察；不过目前公
开市场逆回购存量处于偏低水平，央行依旧有充足空间为市场补充弹药，流动性料仍能恢复
稳中偏松局面。    
    
    “还是紧，大行出钱一丢丢，匿名（X-repo）连14天长期限的都没量了，都光了，大行
还不至于借钱，有股份制在借，”华东一银行交易员称。
    
    上海一银行交易员指出，7月一方面季度缴税规模明显高于平常月份，而本周汇市人民
币兑美元 在跌破6.70整数关后连续反弹，其中央行身影隐现，但对人民币流动性
的连带影响亦不可忽视，且其影响时间仍难判断。
    
    上述华东的银行交易员并谈到，近两天紧势基本都是延续到下午，到收盘前也没有明显
缓和，“现在看市场情绪还好，看看下周能不能缓和一点吧。”
    
    央行公开市场进行了700亿元人民币七天期逆回购操作；据此计算，单日净投放500亿元
，本周五天均为单日净投放，单周净投放规模为2,653亿元。            
    
    以下为主要货币市场利率报价: 
           
      北京时间11:49            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    ----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      2.0204     2.0173      +0.31
         七天      2.3257     2.3372      -1.15
         14天     2.7727     2.6333     +13.94
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     3.2200     3.5450     -32.50
         七天     2.7050     2.2600     +44.50
         14天    2.7000     2.3100     +39.00
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.0300     2.0200      +1.00
         七天   2.4000     2.4000      +0.00
         14天  2.9000     2.8000     +10.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.0230     2.0080      +1.50
         七天       2.3210     2.3110      +1.00
         三个月     2.8560     2.8575      -0.15
    ----------------------------------------------------------(完)

 (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)

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