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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 12:01 BJT

中国新债：吉林省下周五将发行145.92亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透上海7月22日 - 中国吉林省财政厅周五公告，将于下周五(29日)招标发行总额145.
9225亿元人民币的一般及专项地方债。其中一般债119.8815亿元，含三、五、七、10年四个
期限；专项债26.041亿元，期限五年、七年和10年。
    
    上述一般和专项债均为吉林省今年第二批，亦全部为置换债券；联合资信评估对上述地
方债的评级为AAA。
    
    具体发行规模和招标时间如下：
     类别         期限    规模(亿元)         招标时间           发行期
   一般债券     三年          12.0015   7月29日14:00-14:40      8月1日
                五年            35.96                                    
                七年            35.96                                    
                10年            35.96                                    
                小计         119.8815                                    
   专项债券     五年           13.021   7月29日15:00-15:40      8月1日
                七年            1.742                                    
                10年           11.278                        
                小计           26.041                                    
 
   上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

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 (发稿 吴芳； 审校 林高丽)

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