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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 12:01 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元走势淡静，为震荡的一周画下句点

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* 澳元/新西兰元周五亚洲时段淡静交投，结束震荡的一周，下滑20个点，受澳元走势带动

* 下周三澳洲将公布的CPI数据对澳洲央行来说可能很关键

* 5、10、20日移动均线小幅上移，呈偏多格局

* 若能收于5月31日高点1.0778上方，后市则看多

* 新西兰央行昨日声明发布前所在的1.0640，以及纽约时段高位1.0753分别构成首道支撑位/阻力位

* 图表：reut.rs/2a3Bpb7

(完)

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