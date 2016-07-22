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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 12:00 BJT

标题新闻：新加坡6月整体CPI料同比下降1.1%，连续第20个月下降--路透调查

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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