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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 12:12 BJT

中国新债：江苏省下周五发行1,012亿元一般及专项地方债，期限3-10年

路透上海7月22日 - 中国江苏省财政厅周五公告，将于下周五(29日)招标发行总额1,012.2亿元人民币的一般及专项地方债。其中一般债635亿元，专项债377.2亿元，期限均含三、五、七、10年。

上述一般和专项债均为江苏省今年第三批，其中一般债全部为置换债券，专项债全部为新增债券；中债资信评估对上述地方债的评级为AAA。

具体发行规模和招标时间如下：

类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期

一般债券 三年 128 7月29日9:20-10:00 8月1日

五年 190

七年 190

10年 127

小计 635

专项债券 三年 76.2 7月29日10:20-11:00 8月1日

五年 113

七年 113

10年 75

小计 377.2

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值上浮15%。

财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。

2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

参看详情，可点选中国债券信息网 here

here (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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