中国汇市：人民币早盘随中间价继续反弹，客盘结汇意愿上升减轻贬值压力

* 人民币早盘继续反弹，中间价大涨超200点至逾两周新高

* 大行继续向市场提供美元流动性

* 连续反弹后客盘结汇意愿上升，贬值压力有所缓和

* 短期汇价或仍有一定反弹空间

路透上海7月22日 - 人民币兑美元即期 周五早盘较上日收盘价继续反弹，中间价则大涨200余点至逾两周新高。交易员称，中间价劲升凸显央行态度，在连续反弹走势下客盘结汇意愿上升，助力缓和贬值预期，短期汇价或仍有一定反弹空间；但若美指若再转强，料会增加维稳压力。

他们并指出，近期汇价连续反弹，大行适时提供美元流动性，其他行基本追随大行操作，但这并不代表监管层要刻意守住某个具体点位，而是向市场传达“无意驱动贬值”，此举也是配合本周末G20财长和央行行长成都会议，避免人民币汇率成为会议的焦点。

“大行的态度，大家都清楚了嘛，投机盘也不会像以前那样狂买美元，现在也是跟着大行卖。”一中资行交易员称。

他并表示，近期英国央行、欧洲央行、日本央行等全球央行似乎有个默契，就是不采取竞争性贬值，不过度宽松，近期人民币走势也应该是履行这种默契，“我不认为大行是要守具体某个点位”。

本周末G20财长和央行行长第三次会议将在四川成都举行，中国不是此次会议的政策面关注点，英国公投退欧和促增长政策选择日益减少的问题料也将成为主要议题。

北京时间11:52，人民币兑美元 即期报6.6685元,上日收报6.6783元，夜盘终报6.6765元。今日人民币兑美元中间价 报6.6669元，上日中间价为6.6872元。人民币兑美元即期成交额 为105.8亿美元，上日半日为96.7亿美元。

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周五较上日微升0.08%至95.19；SDR篮子指数微升至95.99，创两个半月新高；BIS篮子指数微升至96.07。

全球汇市方面，日圆周五在在六周低点上方徘徊，此前日本央行总裁黑田东彦的讲话降低了对日本或准备采取“直升机撒钱”的激进方式来刺激经济的揣测。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.832元, 上日尾盘为6.8133元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6762元, 上一交易日尾盘报6.6751元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6698；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。