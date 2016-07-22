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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 14:17 BJT

路透基点：中国山东魏桥创业寻求5亿元人民币等值贷款--TRLPC

路透香港7月22日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国山东魏桥创业集团有限公司再度入市，寻求等值人民币5亿元的双档三年期贷款。

上述贷款分为两部分，其中2,000万-3,000万美元的部分用作运营资本，而人民币3亿-4亿元的部分用于再融资。平均贷款年限2.85年。

西太平洋银行(Westpac Bank)担任独家牵头行兼簿记行(MLAB)，将提供外币贷款，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码315个基点。目前邀请银行参加人民币贷款部分，利率为中国人民银行贷款基准利率的105%。

承贷1.5亿元人民币以上的银行可获前端费30个基点以及牵头行头衔，最高综合收益为人民银行基准利率的107.2%。承贷1亿-1.4亿元人民币的银行可获前端费20个基点以及主办行头衔，综合收益为人民银行基准利率的106.5%。

上述贷款6月22日启动一般分销阶段，承诺截止期限为7月22日。银行受邀7月20日访问魏桥创业的山东总部。

贷款将在18个月宽限期之后，每半年一次不等额分期偿还，第一至三期各偿还5%，第四期偿还85%。

其中人民币贷款将用于2013年9月签订的5.8亿元人民币两年期贷款再融资。

去年魏桥创业曾筹集一笔4.2亿元人民币的三年期贷款，最高综合收益为人民银行基准利率的107.7%。

澳洲西太平洋银行在两次贷款中都是唯一的牵头行和簿记行。

魏桥创业是一家中国主要纺织企业，大公国际资信评估有限公司对其评级为AA+。(完) (编译 孙国玉；审校 蔡美珍)

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