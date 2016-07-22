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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 12:51 BJT

人民币衍生品：境内美元掉期曲线小升，因人民币流动性趋紧

路透上海7月22日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周五小升，本周呈探底反弹走势。交易员称，受缴税因素影响，银行间债市资金面近日趋紧，不少需求转向掉期市场，短端掉期略有上行，并带动长端走升；至于是否延续反弹，仍需看大行“脸色”。

他们指出，今年以来短端波动明显加大，经常出现美元资金面偏紧，整条曲线呈卖压偏强，长端也易下难上；但一年掉期在年内低点500点附近“具备明显投资价值”，近期疑似大行在即期市场维稳，在掉期市场上的动作略有松动，客盘买需顺势推高掉期点数。

“这两天人民币资金突然就紧了，ON(隔夜)的BID(买价)都有1.9点，折算长端应该要680点左右；而且短期也不好买，就只能买长端了，何况还便宜些。”一中资行交易员称。

不过另一中资行交易员指出，“大行（预计仍会）在掉期市场上筹美元，其实也是在卖掉期曲线。（如果）市场缺美元，曲线自然就下来了。”

北京时间12:00，境内美元/人民币一周期掉期 报59点，一个月期 报65点，一年期 报625点，较上周五分别涨694%、44.44%和4.16%。

中国银行间市场周五资金紧张局面未有改观，大行融出仍十分谨慎；尽管缴税时点影响已过，但近日来央行维稳汇市动作频频，叠加影响之下短期对人民币流动性收缩效应已有所显现。 `

人民币兑美元即期 周五早盘较上日收盘价继续反弹，中间价则大涨200余点至逾两周新高。交易员称，中间价劲升凸显央行态度，在连续反弹走势下客盘结汇意愿上升，助力缓和贬值预期，短期汇价或仍有一定反弹空间；但若美指若再转强，料会增加维稳压力。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)

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