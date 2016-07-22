人民币衍生品：境内美元掉期曲线小升，因人民币流动性趋紧

中国汇市：人民币早盘由跌转升短期料持稳，春节临近购汇意愿略减
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透上海7月22日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周五小升，本周呈探底反弹走势。交易员称，受缴税因素影响，银行间债市资金面近日趋紧，不少需求转向掉期市场，短端掉期略有上行，并带动长端走升；至于是否延续反弹，仍需看大行“脸色”。
他们指出，今年以来短端波动明显加大，经常出现美元资金面偏紧，整条曲线呈卖压偏强，长端也易下难上；但一年掉期在年内低点500点附近“具备明显投资价值”，近期疑似大行在即期市场维稳，在掉期市场上的动作略有松动，客盘买需顺势推高掉期点数。
“这两天人民币资金突然就紧了，ON(隔夜)的BID(买价)都有1.9点，折算长端应该要680点左右；而且短期也不好买，就只能买长端了，何况还便宜些。”一中资行交易员称。
不过另一中资行交易员指出，“大行（预计仍会）在掉期市场上筹美元，其实也是在卖掉期曲线。（如果）市场缺美元，曲线自然就下来了。”
北京时间12:00，境内美元/人民币一周期掉期 报59点，一个月期 报65点，一年期 报625点，较上周五分别涨694%、44.44%和4.16%。
中国银行间市场周五资金紧张局面未有改观，大行融出仍十分谨慎；尽管缴税时点影响已过，但近日来央行维稳汇市动作频频，叠加影响之下短期对人民币流动性收缩效应已有所显现。 `
人民币兑美元即期 周五早盘较上日收盘价继续反弹，中间价则大涨200余点至逾两周新高。交易员称，中间价劲升凸显央行态度，在连续反弹走势下客盘结汇意愿上升，助力缓和贬值预期，短期汇价或仍有一定反弹空间；但若美指若再转强，料会增加维稳压力。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。