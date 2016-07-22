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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 12:47 BJT

香港个股：光大控股拟境内发行首期40亿元人民币公司债，期限五年

路透香港7月22日 - 中国光大集团的香港金融业务分支--光大控股 周五称，计划于中国境内发行首期40亿元人民币公司债券，期限为五年。

据公告，第一期公司债券将分为两类，初始发行规模各为20亿元，均按固定票面利率计算，为期为五年；第一类别于第三年末附调整票面利率及投资者回售的选择权。第二类别按固定票面利率计息，为期五年。

第一类别及第二类别的发行利率分别为2.92%及3.24%。

光大控股此前申请发行本金总额不多于128亿元境内公司债，将分多期发行，募资用于偿还现有债务及拨充集团的一般营运资金。

该股周五早盘收跌0.53%，报15.14港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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