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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 13:08 BJT

澳新汇市：澳元料创两个半月来最大周线跌幅；新西兰元亦下跌

市场反映下次8月2日的政策会议降息25个基点至1.50%的可能性为60%。

“为了确认疲弱通胀趋势，交易商引颈期盼第二季通胀数据，而通胀正是左右澳洲央行前次利率决定的重要因素，”OANDA Australia and Asia Pacific资深外汇交易员Stephen Innes表示。

“澳元空头焦点仍放在美国经济上，美国经济持续显现活跃迹象。”

澳元兑日圆 持平在79.10日圆，本周稍早一度高见80.77日圆。

日本央行料将扩大刺激计划的揣测一直令日圆承压。

新西兰元兑美元呈下滑趋势，周四时跌至六周低位，因央行称可能进一步降息。

这强化了新西兰央行8月11日会议宽松政策的预期。新西兰元兑美元 本周下跌1.8%，为连续第二周下跌。(完)

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(编译 汪红英/戴素萍 审校 王颖/王兴亚)

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