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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 13:30 BJT

香港个股：万达酒店发展拟向Baraka转让西班牙大厦，代价2.72亿欧元

路透香港7月22日 - 中国富商王健林旗下企业--万达酒店发展 周五称，拟向西班牙企业Baraka Global Invest出售西班牙大厦，代价为2.72亿欧元。

西班牙大厦由万达酒店及其控股股东大连万达商业地产 合资的万达欧洲地产投资有限公司持有，万达酒店与万达商业的持股比例分别为60%及40%。

据万达酒店的公告，万达欧洲地产与Baraka于7月12日签订一项谅解备忘录，内容有关协商及可能向Baraka出售于Wanda Madrid Development之全部已发行股份，代价为2.72亿欧元。目标公司持有位于Plaza de Espana 19之物业项目。

该公司表示，可能出售事项现仍处于讨论及磋商中，须待各方最终协定。Baraka已支付100万欧元保证金，并于今年10月15日前进行尽职审查及磋商。

据去年9月西班牙华文媒体欧华网的报导，万达2014年以2.65亿欧元购得有近70年历史的西班牙大厦，因受到当地7万名市民联署反对，马德里市长已否决万达的重建计划。

香港时间13:13，万达酒店逆市涨5.19%，报0.81港元；万达商业亦升0.42%，报47.8港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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