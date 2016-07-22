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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 14:32 BJT

欧股业绩：先正达上半年获利低于预期，预计中国化工年底前完成并购

营收下滑7%至70.9亿美元，逊于分析师预估的72.2亿。

“经过第一季的活络表现后，第二季市场状况更加艰难，对高利润的欧洲、非洲与中东的业务更是如此。”

他预期下半年亚太地区将反弹恢复成长，因该地区的乾旱将会缓和。巴西的种植者将持续面临经济不确定性与信贷限制，不过他们的基本盈利能力仍然强劲。

“在汇率固定的情况下，集团的年营收将略低于去年水平；营收报告可能显示下滑幅度在5%左右，因美元持续走强，”他补充称。

他表示，提升效率措施、原物料成本下降，以及外汇避险，应能让该公司全年的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)维持于去年水平附近，此外，基础自由现金流应能超过10亿美元。(完) (编译 于春红/陈宗琦；审校 龚芳/张明钧)

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