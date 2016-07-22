背景资料：台湾主要人民币债券发行情况一览

中国汇市：人民币早盘由跌转升短期料持稳，春节临近购汇意愿略减
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
路透台北7月22日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾 第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开始发展。 根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2016年已发行25.0亿元；2015年已发行人 民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。 各档宝岛债次级交易代码请参阅 以下为路透整理2013年来在台湾发行的主要人民币债券一览表： (由公司发行) 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.03 韩国高速 9.0 4.45 3 2015.02 开曼统一实业 1.42 4.20 3 2015.01 Air Liquide Finance 5.0 3.97 7 2014年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2014.08 统一中控 5.0 3.50 3 5.0 3.90 5 2014.07 烨辉海外子公司 3.0 5.00 3 Golden Developments Holdings 2014.01 统一中控 10.0 3.60 3 2013年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2013.05 东元电机 3.0 3.00 3 2013.05 远东新世纪 5.0 2.95 3 (由金融机构发行) 2016年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2016.06 摩根士丹利 3.05 4.40 3 2016.06 高盛 13.55 4.52 3 2016.06 第一海湾银行 5.16 4.55 3 2016.04 法国东方汇理银行 3.24 5.15 5 2015年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2015.12 韩国产业银行 13.0 4.20 3 2015.09 法国东方汇理银行 8.0 4.20 5 2015.08 法国兴业银行 1.1 4.31 5 2015.08 韩国产业银行 12.0 4.10 3 2015.08 花旗集团 5.3 4.27 5 2015.08 德意志银行新加坡分行 3.0 4.50 5 2015.08 高盛 5.2 4.30 3 2015.08 麦格理集团 2.7 4.00 3 1.0 4.12 5 2015.08 马来亚银行 3.23 4.10 3 2015.07 韩国进出口银行 10.0 4.10 3 2015.07 法国兴业银行 2.0 4.00 5 2015.07 法国东方汇理银行 7.0 4.20 5 2015.07 摩根士丹利 4.8 4.40 5 0.8 4.10 3 2015.07 法国兴业银行 2.6 4.10 5 2015.07 FONTERRA 8.0 4.50 10 2015.07 摩根士丹利 5.0 4.02 5 2015.07 德意志银行新加坡分行 7.8 4.05 5 2015.07 法国兴业银行 5.8 3.82 5 2015.06 中国银行台北分行 15.0 3.95 5 5.0 4.05 7 5.0 4.15 10 5.0 4.40 15 2015.06 法国东方汇理银行 9.60 4.00 5 2015.06 德意志银行新加坡分行 4.30 4.00 5 2015.05 德意志银行新加坡分行 16.50 4.30 5 2015.04 法国兴业银行 3.00 4.70 5 2015.04 Nomura International 6.75 5.00 5 Funding 2015.04 法国东方汇理银行 2.45 4.80 3 2015.04 法国兴业银行 1.00 4.50 3 2015.04 德意志银行新加坡分行 8.00 4.80 4 2015.04 First Gulf Bank 4.00 5.00 3 2015.03 元大银行 2.65 4.55 2 2015.03 Intesa Sanpaolo Bank 4.25 5.25 3 2015.03 中美洲经济整合银行 8.0 4.75 3 2015.03 摩根士丹利 2.0 4.34 5 2015.03 元大银行 2.5 4.60 3 2015.03 友利银行 5.0 4.50 3 2015.03 高盛 9.4 4.55 4 2015.03 韩亚金融集团 5.5 4.60 3 2015.03 麦格理集团 6.0 4.40 5 2015.03 法国兴业银行 10.0 4.03 3 2015.03 韩国进出口银行 10.0 4.40 3 2015.03 德意志银行新加坡分行 9.92 4.00 3 2015.03 高盛 5.25 0 12 2015.03 韩国进出口银行 5.0 4.20 7 2015.03 马来亚银行 4.1 4.12 5 2015.02 韩国进出口银行 3.0 4.05 5 2015.02 摩根士丹利 9.8 4.00 5 2014年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2014.12 招商银行香港分行 10.0 4.05 5 2014.12 交通银行台北分行 2.0 3.30 2 9.0 3.75 5 7.0 3.90 7 2.0 4.00 10 2014.11 建银亚洲 7.0 3.30 2 10.0 3.75 5 10.0 3.95 7 6.0 4.08 10 2014.11 元大宝来证券 3.6 3.50 2 6.4 3.60 3 2014.11 凯基证券 2.0 3.50 2 2014.10 中美洲开发银行(CABEI) 5.0 3.85 5 2014.09 中国工商银行新加坡分行 7.0 3.70 5 13.0 3.95 7 2014.09 中国银行台北分行 5.0 3.25 2 10.0 3.75 5 5.0 4.00 7 2014.09 中国建设银行台北分行 8.0 3.35 3 6.0 3.75 5 6.0 4.00 7 2014.08 中国农业银行香港分行 17.0 3.40 3 3.0 3.80 5 2014.06 中国交通银行香港分行 10.0 3.45 3 5.0 3.85 5 5.0 4.15 7 2014.01 韩国进出口银行 5.0 4.50 10 2013年 日期 发债主体 发债额(亿元) 利率(%) 年期 2013.12 中国建设银行香港分行 20.0 3.25 3 2013.12 中国银行香港分行 10.0 3.15 2 10.0 3.25 3 2013.12 中国交通银行香港分行 8.0 3.40 3 4.0 3.70 5 2013.12 中国农业银行香港分行 12.5 3.30 3 2.5 3.60 5 2013.06 德意志银行 10.0 2.45 3 1.0 2.65 5 (附带选择权) 2013.05 彰化银行 10.0 2.90 3 2013.03 中国信托银行 10.0 2.90 3 注: *表新增 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。