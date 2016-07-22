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亚洲 | 2016年 7月 22日 星期五 14:26 BJT

新兴汇市：人民币趋稳对亚币构成支撑，马币周线跌幅居前

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            105.82    105.82   -0.00  +13.68    120.30
    坡元            1.3541    1.3550   +0.07   +4.68    1.4175
    台币          32.056    32.060   +0.01   +3.15    33.066
    韩元           1133.54   1135.90   +0.21   +3.65   1174.95
    泰铢             34.91     34.99   +0.23   +3.18     36.02
    菲律宾披索       47.06     47.07   +0.03   -0.33     46.90
    印尼卢比      13100.00  13095.00   -0.04   +5.23  13785.00
    印度卢比       67.13     67.17   +0.06   -1.46     66.15
    马币            4.0615    4.0380   -0.58   +5.63    4.2900
    人民币          6.6693    6.6765   +0.11   -2.66    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 张明钧/张若琪/陈宗琦；审校 王颖/孙茉莉/蔡美珍)

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