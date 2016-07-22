背景资料：全球主要国家及地区最新指标利率一览表

中国汇市：人民币早盘由跌转升短期料持稳，春节临近购汇意愿略减
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 美洲 美国 联邦基金利率0.25%-0.5% 2015年12月16日升息25基点 基本贴现率1.00% 2015年12月16日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率14.25% 2015年7月29日升50基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保放款融通利率1.75% 2016年6月30日降12.5基点 短期融通利率3.625% 2016年6月30日降12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%； 渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25%。 隔夜贴现窗利率0.75% 2015年12月17日升25基点 韩国 基本利率(base rate)目标1.25% 2016年6月9日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率1.75% 2016年5月3日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.00% 2016年7月13日降25基点 新西兰 官方指标利率2.25% 2016年3月10日降25基点 泰国 一天期附买回利率1.50% 2015年4月29日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.0% 2016年6月3日启用利率走廊框架 ，隔夜借款利率设定为3.0% 印度 附买回利率6.50% 2016年4月5日降25基点 附卖回利率6.00% 2016年4月5日升25基点 印尼 指标利率6.50% 2016年6月16日降25基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.00% 2016年3月10日降5基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (向商业银行在央行的准备金支付的利率) 瑞士 利率目标区间负1.25-负0.25% 2015年1月15日降50基点 瑞典 附买回利率负0.5% 2016年2月11日降15基点 丹麦 贷款利率0.05% 2015年1月19日降15基点 存单(CD)利率负0.75% 2015年2月5日降25基点 挪威 指标利率0.50% 2016年3月17日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率10.5% 2016年6月10日降50基点 非洲 南非 附买回利率7.0% 2016年3月17日升25基点 主要国家及地区指标利率历来变动一览表，点击右列代码即可阅读浏览。 背景资料: 美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表 背景资料: 英国利率自1992年以来变动一览表 背景资料: 欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表 背景资料: 澳洲指标利率自1990年以来变动一览表 背景资料: 中国利率自1990年以来变动一览表 背景资料: 中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动 一览 《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动 背景资料: 台湾指标利率自2001年以来变动一览 浏览主要央行官员讲话等消息， 请点选 浏览最近一周《全球主要央行动态》，请点选 浏览《全球主要央行会议预告》，请点选 (完) (整理 蔡美珍)
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今天市场资金依旧相当充沛，但利 率未松动，大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0.38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，今天拆款需求略有增加，但需求还是不殷切，手中剩余资金虽然不易消化，但未削价竞争；主 要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外，还有数档国际版债 券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，大家操作上还是谨慎一点。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。