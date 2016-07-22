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货币新闻 | 2016年 7月 22日 星期五 14:31 BJT

国际油市：原油期货下滑且可能面临周线下跌，因供应过剩忧虑犹存

0605GMT时，布兰特原油期货 跌0.13美元，或0.3%，至每桶46.07美元，前一交易日收低2.1%。布兰特原油期货本周周线料跌逾3%。

美国原油期货 下滑0.25美元，或0.6%，至44.50美元，前一交易日收低2.2%。

美元下跌对油价构成支撑，原油期货今日稍早曾录得涨幅。

美国能源资料协会(EIA)本周稍早公布的数据显示，虽然美国产量在下降，但原油库存处于同期历史高位5.195亿桶。

根据装运数据和行业消息人士，伊拉克7月石油出口料将增加。这将是该国石油供应在两个月下降后恢复增长。

根据路透追踪的装船数据和业内人士的消息，7月前21天，伊拉克南部地区石油出口平均每天328万桶。6月日均为318万桶。(完)

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(编译 王颖/于春红; 审校 龚芳/王兴亚)

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