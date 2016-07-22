版本:
中国
货币新闻 | 2016年 7月 22日 星期五 14:50 BJT

欧股业绩：沃达丰第一季营收增长2.2%，超出预期

路透伦敦7月22日 - 沃达丰 公布第一季内生服务营收增长2.2%高于预期，标志着该公司的主要增长指标连续第八季增长，受助于其在西班牙和德国的强劲表现。

全球第二大移动通讯运营商沃达丰周五确认其全年展望，称尽管受到砍减漫游费的影响，其欧洲市场仍保持稳定，增长0.3%。沃达丰欧洲市场刚刚在2015/2016年最后一季才恢复增长。

分析师先前预计其欧洲市场表现平平。

非洲、中东和亚太地区市场增长更快，达7.7%，高于分析师预估增幅7%。(完)

(编译 王琛；审校 张明钧)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐