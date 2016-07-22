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市场报道 | 2016年 7月 22日 星期五 15:18 BJT

《汇市简讯》英镑/美元突破21日均线，空头或有所动摇

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* 英镑/美元上涨，多数人押注下跌

* 今日英镑/美元突破21日均线切入位1.3209和200/100小时均值1.3222-1.3196

* 相当多英镑投机客因技术面偏空而押注

* 收于21日移动均值上方则可能引发空头回补

* 1.3275为双顶(7月19/21日)。小时图支撑位在1.3140-60

* 英国制造业采购经理人指数(PMI)预计为50.0，服务业为49.2 (完)

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全部现汇报价 (编译 王丽鑫；审校 张明钧)

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