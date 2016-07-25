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亚洲 | 2016年 7月 25日 星期一 14:51 BJT

表格：外资及陆资在台股买超59.26亿台币，连12日买超共1,327.40亿台币

路透台北7月25日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超59.26亿台币，连12个交易日
买超共计1,327.40亿台币；上交易日修正后为买超51.79亿台币。    
    
      三大法人今日合计买超52.07亿台币，上交易日修正后为买超36.72亿台币。
            
      以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
          
      日期    外资及陆资    三大法人合计
      7/25      +59.26         +52.07
      7/22      +51.79r        +36.72r
      7/21     +160.26        +169.45r
      7/20     +127.18r       +116.89r
      7/19     +172.02r       +159.62r
      7/18     +148.20        +149.65r
      7/15     +149.74        +147.78r
      7/14      +70.69r        +61.29r
      7/13      +94.09        +106.40r
      7/12     +124.54        +120.28r
      7/11     +145.64r       +146.86r
      7/7       +24.00r        +18.96r
      7/6      -147.50r       -155.09r
      7/5        -4.17          -8.85r
      7/4       +62.22r        +78.98r
      7/1      +126.19r       +100.79r
    本月累计 +1,364.13      +1,301.79
    
     2016
      月份    外资及陆资    三大法人合计
       6月     +821.35r       +597.36r
       5月     -739.29r       -592.41r
       4月     +157.56r        +53.05r
       3月   +1,600.65r     +1,350.21r
       2月     +505.58r       +389.39r
       1月     -594.83r       -736.96r
    
     2015 
      12月     -274.64        -279.57r
      11月     -431.74r       -564.48r
      10月     +663.18r       +638.75r 
       9月      -62.04        -142.25r
       8月     -570.67        -696.15r
       7月     -506.75        -733.05r
       6月     -847.34r     -1,035.22r
       5月     +311.31        +255.91r
       4月   +1,002.05r     +1,087.47r 
       3月     -428.47        -514.17r
       2月     +965.53        +924.28r
       1月     +641.86        +603.80r
       
      2015年    外资及陆资合计买超462.28亿台币。
      2014年    外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。
    
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 (撰写 李可柔; 审校 罗两莎)

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