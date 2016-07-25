表格：外资及陆资在台股买超59.26亿台币，连12日买超共1,327.40亿台币

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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路透台北7月25日 - 台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台股买超59.26亿台币，连12个交易日 买超共计1,327.40亿台币；上交易日修正后为买超51.79亿台币。 三大法人今日合计买超52.07亿台币，上交易日修正后为买超36.72亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 7/25 +59.26 +52.07 7/22 +51.79r +36.72r 7/21 +160.26 +169.45r 7/20 +127.18r +116.89r 7/19 +172.02r +159.62r 7/18 +148.20 +149.65r 7/15 +149.74 +147.78r 7/14 +70.69r +61.29r 7/13 +94.09 +106.40r 7/12 +124.54 +120.28r 7/11 +145.64r +146.86r 7/7 +24.00r +18.96r 7/6 -147.50r -155.09r 7/5 -4.17 -8.85r 7/4 +62.22r +78.98r 7/1 +126.19r +100.79r 本月累计 +1,364.13 +1,301.79 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 6月 +821.35r +597.36r 5月 -739.29r -592.41r 4月 +157.56r +53.05r 3月 +1,600.65r +1,350.21r 2月 +505.58r +389.39r 1月 -594.83r -736.96r 2015 12月 -274.64 -279.57r 11月 -431.74r -564.48r 10月 +663.18r +638.75r 9月 -62.04 -142.25r 8月 -570.67 -696.15r 7月 -506.75 -733.05r 6月 -847.34r -1,035.22r 5月 +311.31 +255.91r 4月 +1,002.05r +1,087.47r 3月 -428.47 -514.17r 2月 +965.53 +924.28r 1月 +641.86 +603.80r 2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。 2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。 参看相关细节，请点选(here) 参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 罗两莎)
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公