重温稿-路透调查：日本6月CPI料再度下滑，加剧日本央行放宽政策压力

* 6月核心CPI同比料下滑0.4%，5月为下滑0.4%

* 6月出口料同比下降11.6%，5月为下降11.3%

* 周四2330GMT公布CPI，周日2350GMT公布贸易数据

路透东京7月22日 - 路透调查显示，日本6月消费者物价料连续第四个月下滑，令市场继续预计日本央行将扩大规模已经很大的刺激计划，以实现2%的通胀目标。

日本下周将公布的另一项数据料显示，6月出口较上年同期下滑，这将表明日圆走强及英国公投退出欧盟引发的全球不确定性，正对日本经济构成打击。

调查21位经济分析师的结果显示，日本6月核心消费者物价指数(CPI)料较上年同期下跌0.4%，5月核心CPI也下滑0.4%。核心CPI涵盖油品，但不含波动较大的生鲜食品价格。

“油价低于上年，而能源价格面临很大的下行压力，”农林中金总合研究所首席研究员南武志说。

“之前价格上涨在一定程度上是因为日圆走软，但日圆自今年初以来上涨，削弱了物价上行压力，”他并称。

总务省将于7月28日2330GMT公布CPI数据。备受瞩目的日本央行政策会议则在7月28-29日召开。

消费者物价疲软让日本央行更感头痛，央行曾誓言通过在债市大规模购买政府公债，及1月祭出的备受争议的负利率政策，来拉高通胀。

消息人士曾告诉路透，虽然日本央行对于物价问题的看法可能较目前评估所认为的“稳步改善”更为悲观，但只要委员们认为可以维持通胀将加速上扬的观点，就不会立即触发宽松政策。

本月稍早日本政府下调对消费者物价涨幅的预估，预计2017财年CPI增长1.4%，远低于日本央行预期在该财年将可实现的目标2% 。这对央行而言又是另一个打击。

路透调查还显示，日本6月出口料较上年同期下降11.6%，因英国公投退欧后日圆强劲，重压日本企业的海外获利。贸易数据将于7月24日2350GMT出炉。

调查中，10位受访者的预期中值显示，日本央行7月29日料将负0.1%的利率下调至负0.2%。

而且有八位回覆问题受访者的预期中值是，日本央行将把上调基础货币年度扩大目标至85万亿(兆)日圆(8,033.3亿美元)，目前为80万亿日圆。