欧洲汇市：英镑上涨，等待PMI数据以判断英国脱欧影响

中国债市动态：现券和期货均走弱，节前资金趋紧打压情绪
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
预测英国制造业将有小幅增长，但服务业将萎缩。
“若采购经理人指数(PMI)低于预期，我预计英镑或将再度承受卖压，初步目标在1.3070美元的支撑区间，”IronFX Global高级分析师Charalambos Pissouros称。
过去几天英镑受英国央行决策者强硬言论支撑。英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯周四称央行不应急于降息，MPC委员威尔亦在本周表示不能决定是否将在央行8月4日的会议上支持降息。
英国央行上周称，预期货币政策委员会的九名委员中的多数将在下月会议上为经济提供更多协助。但其中两人似乎倾向于观望。
英镑兑欧元周三上涨，兑美元扳回当日所有跌幅，此前英央行公布的调查显示，没有明确证据显示英国上月公投退欧后英国经济活动急遽放缓。 (完)
(编译 王丽鑫/王琛；审校 张明钧/李婷仪)
路透北京1月17日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率先升后震荡，国债期货亦明显走低。交易员表示，春节前资金面逐步趋紧，加之同业存单纳入同业负债的传闻，均打击市场情绪，预计短期现券仍将维持弱势。
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0627 1.0600 +0.25 +1.08 1.0513 美元/日圆 113.97 114.18 -0.18 -2.48 116.87 欧元/日圆 121.13 121.02 +0.09 -1.63 123.14 美元/瑞郎 1.0092 1.0122 -0.30 -0.84 1.0178 英镑/美元 1.2072 1.2043 +0.24 -2.14 1.2336 美元/加元 1.3150 1.3173 -0.17 -2.08 1.3430 美元/离岸人民币 6.8562 6.8584 -0.03 -1.67 6.9726 澳元/美元
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)