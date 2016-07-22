欧洲汇市：英镑上涨，等待PMI数据以判断英国脱欧影响

预测英国制造业将有小幅增长，但服务业将萎缩。

“若采购经理人指数(PMI)低于预期，我预计英镑或将再度承受卖压，初步目标在1.3070美元的支撑区间，”IronFX Global高级分析师Charalambos Pissouros称。

过去几天英镑受英国央行决策者强硬言论支撑。英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯周四称央行不应急于降息，MPC委员威尔亦在本周表示不能决定是否将在央行8月4日的会议上支持降息。

英国央行上周称，预期货币政策委员会的九名委员中的多数将在下月会议上为经济提供更多协助。但其中两人似乎倾向于观望。

英镑兑欧元周三上涨，兑美元扳回当日所有跌幅，此前英央行公布的调查显示，没有明确证据显示英国上月公投退欧后英国经济活动急遽放缓。 (完)