台湾债市：10年债殖利率连五日收跌，反应央行引导隔拆利率开低等利多

* 指标10年公债殖利率连五日微收跌
* 反应央行引导隔拆利率开低等利多
* 下周105/4殖利率暂估在0.64-0.69%
路透台北7月22日 - 台湾10年期公债105/4 周五连续第五日微收跌。交易员指出，受惠美国指标10年公债殖利率开高走低，及央行再度引导银行间隔业隔夜拆款利率开低等两大利多，105/4殖利率一度跌至0.6510%历史新低，惟五年新券标在预估利率区间上缘令跌幅收敛。
他们指出，每日盘初都要先观察央行引导隔拆利率开盘动向，目前央行调整隔拆利率的调性令人摸不着头绪，不过逐步引导隔拆利率小幅趋跌却是不争的事实，也不时为台债多方加分。
〞央行三不五时引导隔拆利率微降，(台债)开盘还是会反应一下利多。〞一位大型民营银行交易员说。
稍早公布的五年增额券105/8R 得标利率0.51%符合预期。一大型民营银行交易员称，下周焦点转趋关注长券端殖利率修正议题，预计8月初30年券105/10标售前长券表现料持稳偏多，不过本周20年、30年券殖利率同创历史新低，料续跌空间已有限。
另位大型证券交易员指出，目前20年及10年券间利差虽已从60个基点缩小至46.15个基点，但仍有小幅空间可以收敛，在国际板债券大量发行前两券间利差大致落在40-45个基点间。
美国长期公债收益率周四从数周高位回落，跟随美股跌势，因科技巨擘英特尔公布令人失望的业绩，且巴西拘捕预谋奥运恐怖袭击嫌疑人的消息带动厌恶风险情绪重返市场。尾盘指标10年期公债 收益率报1.561%，低于周三尾盘的1.580%。
台湾银行间隔夜拆款利率 周五开在0.175%；上交易日开在0.176%、加权平均利率则收在0.176%。
此外，台湾股市周五收跌0.48%至9,013.14点，周线则收涨0.71%。分析师表示，受到美股走跌、亚股普遍回档影响，今天台股跟着收低，指数虽收在9,000点以上，惟收盘已跌破五日线9,024点，短线料将呈高档震荡格局。
交易员预估，下周105/4期殖利率区间在0.64-0.69%；而20年券105/9 殖利率区间则在1.12-1.18%。
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年 期别 (基点) (亿台币)
期
5 105/8 +0.37 0.5087% 0.5050-0.5087% 4.0
10 105/4 -0.35 0.6635% *0.6510-0.6635% 92.5
注：*表示创该券交易以来新低。
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30 105/7 没有成交
20 105/9 1.1250%
10 105/4 0.6635%
5 105/8 0.5087%
3 105/1 没有成交
2 105/3 没有成交
(完)
(记者 詹静宜；审校 张喜良)