台湾已公布经济指标--2016/7/25

标题新闻：德国汉莎航空和阿联酋阿提哈德航空商谈合并事宜，后者可能通过增资持有汉莎30-40%股份
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公 预估值 布 商品出口(y/y) 6月 -2.1 -9.6% 8/8 -- 商品进口(y/y) 6月 -10.0 -3.4% 8/8 -- 外销订单(y/y) 6月 -2.4% -5.8% 8/22 -- 经常帐盈余(亿美元) 第一季 207.2 201.2 R 8/19 -- 国际收支(亿美元) 第一季 38.5 13.4 8/19 -- M2货币总计数(y/y) 5月 +4.14% +4.65% 7/25 -- *季调失业率 6月 3.96% 3.96% 8/22 -- *工业生产指数(y/y) 6月 +0.88% +1.90% r 8/23 -- 外汇存底(亿美元) 6月底 4,335.52 4,334.32 8/5 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +0.90% +1.23% r 8/5 -- 国内生产总值(GDP) (y/y) 第一季 -0.68% -0.89% R -- -- 统计值 (Q1统计值 (Q4统计值) ) 重贴现率(%) 6月30日 1.375% 1.500% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 *上限6.50% AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公