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市场报道 | 2016年 7月 22日 星期五 17:12 BJT

《汇市简讯》PMI大跌引发英镑/美元下挫，200小时均线为空方关键

0854GMT -    * 英镑/兑美元在1.3165的低位交投，此前英国数据
疲软
    * 英镑跌穿100小时均线位置1.3195和200小时均线，令空头鼓舞
    * 分时图云区构成一些支撑：reut.rs/29RnaTf
    * 英镑向下突破后，开启跌向1.3070-90的可能。若200小时移动均值
失守则可能跌向1.33 
    (完)
      
      
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 (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)

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