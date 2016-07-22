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货币新闻 | 2016年 7月 22日 星期五 18:42 BJT

美股业绩：惠而浦第二季获利好于预期，受营收增长与削减成本提振

路透7月22日 - 惠而浦(Whirlpool) 周五公布净利优于预期，因营收成长及删减成本的行动抵销北美不利的外汇条件。北美为该公司最大市场。

惠而浦表示，第二季持续性业务获利为每股3.50美元，优于上年同期2.70美元，也高于分析师预估的3.40美元。

惠而浦公布净利为3.2亿美元，高于上年同期的1.77亿美元。惠而浦为全球最大家电制造商。

该公司净营收持平于52亿美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)

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