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货币新闻 | 2016年 7月 22日 星期五 19:10 BJT

美股业绩：通用电气季度获利优于预估，受助于电力业务营业增长

路透7月22日 - 美国通用电气(奇异,GE) 公布季度获利好于预期，因电力业务营收上扬。

通用电气扣除特殊项目的每股获利为0.51美元，优于汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的0.46美元。

总营收成长15%至334.9亿美元，受电力业务营收增长31%提振。

通用电气在分拆多数通用金融(奇异资融,GE Capital)业务后，在第二季摆脱其作为非银行的系统性重要金融机构地位。(完) (编译 陈宗琦；审校 于春红)

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