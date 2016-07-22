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中国财经报道 | 2016年 7月 22日 星期五 21:39 BJT

美国热股：霍尼韦尔第二季获利成长7.4%，盘初急跌近5%

路透7月22日 - 美国飞机部件和其他电子设备制造商霍尼韦尔(Honeywell) 公布季度获利成长7.4%，受助于自动化与控制解决方案业务的强劲表现。

霍尼韦尔股价周四收报118.66美元，周五盘初急跌4.7%，报113.05美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 母红)

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