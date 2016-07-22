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中国财经报道 | 2016年 7月 22日 星期五 21:42 BJT

美国热股：惠而浦第二季获利好于预期，盘初小涨

路透7月22日 - 惠而浦(Whirlpool) 周五公布净利优于预期，因营收成长及删减成本的行动抵销北美不利的外汇条件。北美为该公司最大市场。

惠而浦股价周四收报182.72美元，周五盘初上扬0.76%，报184.11美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 母红)

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